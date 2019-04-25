شاهد: كوميدي أمريكي يطلب من كوشنر التدخل لإنقاذ لجين الهذلول

استغل الفنان الكوميدي الأمريكي المسلم حسن منهاج، خطابه في "حفل مجلة التايم الـ 100″، مطالبًا كبير مستشارى ترمب وصهره جاريد كوشنر بالتدخل لإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول.
وظهرت لجين الهذلول في فئة "الأيقونات" ضمن قائمة مجلة التايم الأمريكية ضمن أكثر مائة شخصية مؤثرة حول العالم في 2019.
التفاصيل:
- منهاج (33 عامًا) من أصول هندية، سلط الضوء على قضية الناشطة السعودية المعتقلة، مطالبًا كبير مستشاري ترمب، كوشنر الذي حضر الحفل، بالاستفادة من علاقته بولي العهد السعودي محمد بن سلمان للإفراج عن لجين الهذلول.
- كلمة منهاج التي وجهها إلى كوشنر الذي حضر الحفل نفسه، جاءت بعد انتشار تقارير وتصريحات للديمقراطيين في مجلس النواب، أفادت بأنه تبادل رسائل عبر "واتساب" مع محمد بن سلمان، ما دفع منهاج لمطالبة كوشنر بمساعدة لجين.
- منهاج: أعرف أن الكثير من أصحاب النفوذ موجودون هنا، وسيكون أمرًا جنونيًا أن يتمكن مسؤول رفيع المستوى في البيت الأبيض (كوشنر) من مراسلة محمد بن سلمان عبر (واتساب) لمساعدة هذه الإنسانة (لجين) في الخروج من السجن، لأنها لا تستحق ذلك).
- منهاج: أنا محظوظ جدًا لوجودي في أمريكا وقدرتي على إطلاق نكات عن زعماء أقوياء وأنا في أمان، لكن لجين التي كافحت لرفع الحظر عن قيادة المرأة السيارة في السعودية هي الآن في السجن ولا تستطيع الوجود معنا الليلة، وقد تعرضت للتعذيب.
- منهاج: هذه المرأة (لجين) يقاتل من أجل الحريات المدنية لجميع الناس. ربما يجب أن يُفرج عنها.
- منهاج قال في تصريحات لمجلة التايم إنه كان صادقًا في طلبه رغم أنه لم يستطع رؤية رد فعل كوشنر، وقال " كنت آمل أن يتمكن من إرسال رسالة واتساب".
- السلطات السعودية اعتقلت لجين وناشطات وحقوقيات أخريات، في مايو/أيار الماضي، وسط انتشار كبير حول مزاعم الإساءة لهن في الحجز وتعرضهن للتحرش والتعذيب.