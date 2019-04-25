شاهد: كوميدي أمريكي يطلب من كوشنر التدخل لإنقاذ لجين الهذلول

منهاج علق بعد حجب حلقته في السعودية، بأنه القرار الذي جعلها من بين الأكثر مشاهدة لديه. ومن المُنتظر أن ينشر برنامج منهاج السياسي الفكاهي موسمه الثالث في مايو/أيار المقبل.