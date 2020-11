شاهد: كوميدي أمريكي يطلب من كوشنر التدخل لإنقاذ لجين الهذلول

استغل الفنان الكوميدي الأمريكي المسلم حسن منهاج، خطابه في "حفل مجلة التايم الـ 100″، مطالبًا كبير مستشارى ترمب وصهره جاريد كوشنر بالتدخل لإطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول.

وظهرت لجين الهذلول في فئة "الأيقونات" ضمن قائمة مجلة التايم الأمريكية ضمن أكثر مائة شخصية مؤثرة حول العالم في 2019.

التفاصيل:

.@hasanminhaj called out Jared Kushner to his face for his relationship with Saudi Crown Prince Mohammad bin Salman at the #TIME100 Gala https://t.co/KMwukbeE2B pic.twitter.com/6jjtwAg2Ql

— TIME (@TIME) April 24, 2019