شاهد: احتجاج أمام السفارة المصرية بالخرطوم على تدخل السيسي

تظاهر المئات من السودانيين اليوم الخميس في محيط السفارة المصرية بالخرطوم لمطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي.

التفاصيل:

المتظاهرون قدموا مذكرة للحكومة المصرية، تطالبها بعدم التدخل في بلادهم، وهتف المتظاهرون" قول للسيسي دا السودان.. أنت حدودك في أسوان".

خطب أحد النشطاء- محمد حسن البوشي- وهو ناشط سوداني تم ترحيله من مصر وتسليمه لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، حيث تم سجنه وتقديمه لمحاكمة وتم إطلاق سراحه قبل أيام بعد سقوط النظام.

أبرز ما جاء في مذكرة المتظاهرين: