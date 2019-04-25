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سياسة

شاهد: احتجاج أمام السفارة المصرية بالخرطوم على تدخل السيسي

25/4/2019

تظاهر المئات من السودانيين اليوم الخميس في محيط السفارة المصرية بالخرطوم لمطالبة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعدم التدخل في الشأن السوداني الداخلي.

التفاصيل:
  • المتظاهرون قدموا مذكرة للحكومة المصرية، تطالبها بعدم التدخل في بلادهم، وهتف المتظاهرون" قول للسيسي دا السودان.. أنت حدودك في أسوان".
  • خطب أحد النشطاء- محمد حسن البوشي- وهو ناشط سوداني تم ترحيله من مصر وتسليمه لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، حيث تم سجنه وتقديمه لمحاكمة وتم إطلاق سراحه قبل أيام بعد سقوط النظام.
أبرز ما جاء في مذكرة المتظاهرين:
  • نحن على علم بمؤامرات المخابرات المصرية وتدخلها في الشأن السوداني مؤكدين أن البلاد على مشارف الدخول في مرحلة بناء وطني جديد، لا يستقيم معه تدخل دول في شأنها.
  • شعبنا المصري الحبيب تربطنا وشائج قربى وعلاقات أزلية، ونتطلع لإقامة علاقات طيبة بين الشعبين.
  • استلهمنا ذكرى ثورة يناير ونحن نقوم بحراكنا الجماهيري ضد النظام البائد.
المصدر : الجزيرة مباشر
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