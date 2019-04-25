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سياسة|الإمارات

سخرية بعد تكليف 4 وزراء إماراتيين بإدارة وزارة "اللامستحيل"

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي
25/4/2019

كلف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أربع وزراء في الحكومة لإدارة
وزارة اللامستحيل.

التفاصيل:  
  • ابن راشد قال في تغريد ة على تويتر، الخميس: "كلفنا اليوم أربع  وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة".
  • ابن راشد أضاف أنه تم تكليف الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة، وعهود الرومي وزير الدولة للسعادة بإدارة الوزارة.
  • نائب رئيس الإمارات تابع: "سيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا، أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية".
  • كان نائب رئيس الإمارات قد أعلن قبل أيام، إطلاق وزارة اللامستحيل لتكون "وزارة غير تقليدية، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

  • ستبدأ وزارة اللامستحيل عملها على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من ستين يوما إلى ست دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب لدى كل طفل بالدولة، بحسب تغريدة للشيخ محمد بن راشد.
  • تأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى محمد بن راشد قبل أيام انزعاجه من بطء الخدمة في مراكز البريد مع تكدس المراجعين ووقوفهم في طوابير طويلة لاستكمال الخدمات المقدمة لهم.
  • مجلس الوزراء بالإمارات يضم وزراء للسعادة، والذكاء  الاصطناعي، والتسامح. 

المغردون يسخرون

تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة وأخرى إيجابية بعد تدشين الإمارات الوزارة.

https://twitter.com/Alsaedisultan/status/1120701263035944961?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ms_altenaiji/status/1120663900159193088?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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