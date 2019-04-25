سخرية بعد تكليف 4 وزراء إماراتيين بإدارة وزارة "اللامستحيل"

كلف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أربع وزراء في الحكومة لإدارة

وزارة اللامستحيل.

التفاصيل:

ابن راشد قال في تغريد ة على تويتر، الخميس: "كلفنا اليوم أربع وزراء في حكومة الإمارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة".

ابن راشد أضاف أنه تم تكليف الشيخ سيف بن زايد وزير الداخلية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ونورة الكعبي وزيرة الثقافة، وعهود الرومي وزير الدولة للسعادة بإدارة الوزارة.

نائب رئيس الإمارات تابع: "سيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا، أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية".

كان نائب رئيس الإمارات قد أعلن قبل أيام، إطلاق وزارة اللامستحيل لتكون "وزارة غير تقليدية، طاقمها أعضاء مجلس الوزراء، وتعمل على ملفات وطنية مهمة، وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل".

كلفنا اليوم ٤ وزراء في حكومة الامارات إدارة وزارة اللامستحيل، كل وزير سيكون له ملف ضمن الوزارة .. يتقدمهم أخي الشيخ سيف بن زايد .. ومعه عبيد الطاير ونورة الكعبي وعهود الرومي، وسيتم تدوير الوزارة على وزراء آخرين لاحقا .. أسلوب غير تقليدي في العمل الحكومي لتحقيق أهداف غير تقليدية pic.twitter.com/avnoR2o8al — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 25, 2019

ستبدأ وزارة اللامستحيل عملها على عدة مشاريع، منها تقديم خدمات استباقية للجمهور، وبناء منصة إلكترونية لتسهيل مشتريات الحكومة واختصار وقتها من ستين يوما إلى ست دقائق، وإنشاء أنظمة تخصصية لاكتشاف المواهب لدى كل طفل بالدولة، بحسب تغريدة للشيخ محمد بن راشد.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أبدى محمد بن راشد قبل أيام انزعاجه من بطء الخدمة في مراكز البريد مع تكدس المراجعين ووقوفهم في طوابير طويلة لاستكمال الخدمات المقدمة لهم.

مجلس الوزراء بالإمارات يضم وزراء للسعادة، والذكاء الاصطناعي، والتسامح.

أطلقنا اليوم منظومة عمل جديدة ضمن حكومة الامارات … وزارة اللامستحيل .. وزارة غير تقليدية .. بدون وزير .. طاقمها أعضاء مجلس الوزراء .. وتعمل على ملفات وطنية مهمة .. وبناء أنظمة حكومية جديدة للمستقبل pic.twitter.com/VOhpPoup2u — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 23, 2019

المغردون يسخرون

تفاعل المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات ساخرة وأخرى إيجابية بعد تدشين الإمارات الوزارة.

ماشالله اخواننا بالإمارات بدعوا، بعد وزارة السعادة ، وزارة اللا مستحيل، اتوقع بالمستقبل يسوون نفس وزارة هاري بوتر ministry of magic 😂😂 الله يوفقهم ودايما بتقدم يا رب❤️#الامارات #الكويت pic.twitter.com/7GCAMlULE2 — 🇰🇼 Nasser Juhail 🇰🇼 (@nwe9er) April 24, 2019

وزارة السعادة، التسامح، الذكاء، و #وزارة_اللا_مستحيل هذه المسمّيات لا يفترض أن تكون مرفوعة على مبان حكومية ، بل يفترض أن تظهر كنتيجة للأداء الحكومي والإنجاز المتفوق في دول #الخليج ليت هذا التسارع في التطوير المؤسسي والاقتصادي يشمل .. وضع الإنسان. — الفهـَـد (@EL_FA8AD) April 23, 2019

دوله الإمارات العربيه الشقيقة عملت وزاره اللا مستحيل شئ جميل بس هما بيعملو ايه في الدول العربيه دايما ضد اراده الشعوب والثوارات ومع الحكام الفسده امثالهم والتقرب للكيان الصهيوني ومعادات كل شئ يتعلق بدينا الحنيف الإسلام — السيد عبدالحي (@saidabdelmen3em) April 24, 2019

عندما تكون فارغ وتحب البريستيج وعندك فائض في الميزانية .. ستقوم بالتالي: بعد 3 اعوام من تاسيس "وزارة السعادة" #الإمارات تستحدث "وزارة اللا مستحيل" ! أعتقد أن ما يحتاجوه اليوم هو "وزارة إيقاف المؤامرات" فهي أفضل بكثير من هذا الكلام الفارغ pic.twitter.com/yDgx3BWlPk — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) April 23, 2019

#وزارة_اللامستحيل … عهد جديد من العمل الحكومي المتسارع المخلص لخدمة الانسان … شكراً بوراشد على هذا الفكر وعلى هذة الرؤية التي سبقت أي عصر… #ministry_of_possibilities pic.twitter.com/g8nKTV9uDC — Hessa Buhumaid (@HessaBuhumaid) April 23, 2019

https://twitter.com/Alsaedisultan/status/1120701263035944961?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/ms_altenaiji/status/1120663900159193088?ref_src=twsrc%5Etfw