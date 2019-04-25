زعيم المعارضة السودانية يحذر من "انقلاب مضاد"

قال زعيم المعارضة السودانية الصادق المهدي لرويترز، الخميس، إن السودان قد يواجه انقلابا مضادا إذا لم يتوصل المجلس العسكري والمعارضة لاتفاق بشأن تسليم السلطة.

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عبر المهدي عن اعتقاده بأن المجلس العسكري سيسلم السلطة للمدنيين في حالة الخروج من المأزق الحالي. وقال إنه سيدرس الترشح للرئاسة فقط في حال إجراء انتخابات وليس خلال الفترة الانتقالية.

المهدي قال عن قادة الجيش الذين أطاحوا بالرئيس عمر البشير يوم 11 أبريل/ نيسان "أعتقد أن نواياهم طيبة". وأضاف "ليسوا مهتمين بتشكيل حكومة عسكرية".

البشير نفسه كان قد استولى على السلطة في انقلاب عسكري ثم شكل مجلسا عسكريا انتقاليا.

أطاح البشير بالمهدي، آخر رئيس وزراء منتخب في السودان، في انقلاب سلمي في عام 1989. وهو أشهر سياسي في البلاد ويجري حزب الأمة الذي يقوده مفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي.

قال المهدي إن الأجنحة المتشددة في حزب المؤتمر الوطني الذي كان ينتمي له البشير قد تنفذ انقلابا بالتعاون مع حلفائها في الجيش إذا فشل المجلس العسكري والمعارضة في تحقيق تقدم في المحادثات.

أطيح بالبشير بعد أسابيع من الاحتجاجات ودعا تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إلى مسيرة مليونية في وقت لاحق اليوم للمطالبة بحكم مدني.

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