تونس.. لماذا أوقفت السلطات بث قناة "نسمة"؟

أوقفت قوات الأمن التونسية البث المباشر لقناة "نسمة" الخاصة اليوم الخميس لاتهامها بمخالفة القوانين المنظمة للقطاع السمعي والبصري.
ملابسات الإيقاف
صدر قرار الايقاف من الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا) المخولة بتنظيم القطاع بعد ثورة 2011 التي أنهت سيطرة السلطة على الإعلام وحرية التعبير.
استخدمت الهيئة قوات الأمن لتنفيذ القرار وضبط معدات القناة بدعوى عدم التزام الشركة المسيرة للقناة "نسمة برودكاست" والمرخص لها منذ 2009، بتسوية وضعيتها والالتزام بالقوانين الجديدة بكراسة الشروط منذ دعوتها إلى ذلك عام 2014.
قال صحفيون وشهود لرويترز إن عشرات من قوات الأمن اقتحموا مقر القناة الرئيسي في ضاحية رادس قرب العاصمة تونس وقطعوا البث بالقوة وصادروا معداتها.
سادت حالة من الفوضى في صفوف العمال أمام مقر القناة أثناء حضور قوات الأمن واقتحامها للمقر بالقوة، وردد العمال بالقناة هتافات مناوئة للحكومة.
أسباب وقف البث
الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري (الهايكا) قالت إن القناة أصبحت غير قانونية بعد سحب ترخيصها العام الماضي بسبب ما وصفته بأنه "دعاية وتضليل وخدمة أهداف سياسية لمالك القناة".
قال رئيس الهيئة النوري اللجمي، في تصريح إذاعي اليوم "قمنا بكل المحاولات وانتظرنا أربع سنوات حتى تسوي القناة وضعيتها مع أن القانون يلزمها بذلك في خلال مدة لا تتجاوز السنة الواحدة".
تابع اللجمي "لم يكن هناك اعتراف بالضوابط والقوانين بكراسة الشروط وقاموا بكل المراوغات، للأسف كان هناك ازدراء بالقانون وكل قرارات الهيئة".
رد فعل القناة
أوقفت القناة البث المباشر وظلت تبث على مدار الساعة لقطات فيديو لتدخل قوات الأمن، واتهمت الهيئة بإصدار قرار "مسيس" بالإغلاق.
أشارت القناة، في بيان لها، أن "الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تستمد شرعيتها من رئيس الحكومة يوسف الشاهد".
اللجمي نفى وجود أي ضغط من الحكومة أو أي جهة سياسة أخرى وراء إصدار قرار الإغلاق.
دور سياسي؟
الهيئة المستقلة للإعلام السمعي البصري ألزمت القناة بدفع غرامات مالية بسبب برامج قالت إنها مهينة للفقراء وتحتوي على دعاية سياسية لمالكها لها أهداف انتخابية. لكن القناة قالت إنها لا تعترف بقرارات الهيئة.
يظهر مالك القناة نبيل القروي باستمرار على شاشات القناة في حملات تبرع لتمويل قافلات خيرية نحو المناطق الفقيرة في البلاد.
تقول قناة نسمة إن استهدافها جاء بسبب انتقادها المتكرر لأداء حكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد التي تنفي أي علاقة لها بالقرار.
تلفزيون نسمة كان قد أطلق برنامجا اسمه "خليل تونس" قال إنه يهدف لمساعدة الفقراء داخل البلاد لكن الهيئة المعنية بتنظيم عمل وسائل الإعلام المسموعة والمرئية قالت إن البرنامج ينطوي على استغلال لأوضاعهم السيئة وإهانة لهم بهدف الدعاية السياسية لأغراض انتخابية.
يعتقد على نطاق واسع بأن نبيل القروي مالك قناة نسمة يستعد للترشح للانتخابات الرئاسية المتوقعة بنهاية هذا العام.
لعب تلفزيون نسمة دورا كبيرا في فوز الرئيس الباجي قايد السبسي وحزبه نداء تونس بالانتخابات عام 2014.
نبيل القروي وشقيقه غازي ورد اسماهما في تقرير لمنظمة "أنا يقظ" الناشطة في مجال مكافحة الفساد، إذ تتهمها بالتورط في تبييض أموال وفساد مالي.