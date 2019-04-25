بعد إعدام 37 .. دعوات أمريكية لمراجعة العلاقات مع السعودية

دعا قياديان في الحزب الديموقراطي، لإعادة النظر في التحالف بين الولايات المتحدة والسعودية بعد تنفيذ الرياض حكم الإعدام بحق 37 شخصا، فيما اكتفت الإدارة الأمريكية بالتعبير عن" قلقها".

تحديد أطر العلاقات الأمريكية السعودية:

السناتور بيرني ساندرز الساعي للفوز بترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة، قال إن الاعدامات الجماعية "تؤكد كم أصبح ملحا على الولايات المتحدة أن تعيد تحديد أطر علاقتنا مع النظام الاستبدادي في السعودية".

ساندرز، شدد على ضرورة أن تظهر الولايات المتحدة للعالم أن السعوديين ليس لديهم صكا مفتوحا لمواصلة انتهاك حقوق الإنسان وإملاء سياستنا الخارجية".

من جانبها، قالت السناتور الديموقراطية دايان فاينستين إنها كانت قد دعت الولايات المتحدة إلى "إعادة النظر بعلاقتنا مع السعودية" بعد جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في تشرين الأول/أكتوبر.

الديموقراطية دايان فاينستين، أوضحت عبر تويتر أن "التقارير الأخيرة تعزز مخاوفي. لا يمكننا أن نغض الطرف عن الإعدامات المتزايدة بخاصة وأن تساؤلات كثيرة تحيط بشرعية المحاكمات".

إدارة ترمب: السعودية شريك قيّم

السناتور بيرني ساندرز دعا إلى تحديد أطر العلاقات مع السعودية