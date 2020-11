بايدن يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية وترمب يصفه بـ "البليد"

دشن جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق، حملته للوصول إلى البيت الأبيض، الخميس، باعتباره المنافس الأوفر حظا للفوز بترشيح الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية.

التفاصيل:

The core values of this nation… our standing in the world… our very democracy…everything that has made America — America –is at stake. That’s why today I’m announcing my candidacy for President of the United States. #Joe2020 https://t.co/jzaQbyTEz3

ترمب يعلق

Welcome to the race Sleepy Joe. I only hope you have the intelligence, long in doubt, to wage a successful primary campaign. It will be nasty – you will be dealing with people who truly have some very sick & demented ideas. But if you make it, I will see you at the Starting Gate!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 25, 2019