المسلمون يخشون الانتقام.. انفجار جديد بسريلانكا وإغلاق الكنائس

قالت الشرطة السريلانكية وسكان، إن انفجارا دوى اليوم من أرض فضاء خلف محكمة في "بلدة بوجودا" على بعد 40 كيلومترا شرقي العاصمة كولومبو بعد أيام من سلسلة انفجارات هزت البلاد يوم الأحد.

التفاصيل:

الشرطة أوضحت أنها تحقق في الانفجار، الذي وقع في وقت يسود التوتر الشديد البلاد في أعقاب تفجيرات انتحارية هزت البلاد أثناء الاحتفال بعيد القيامة الأحد، أودت بحياة 359 شخصا وبإصابة 500 آخرين.

وكالة الأنباء الرسمية السريلانكية، ذكرت أنه تم إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار باندارانايكي الدولي في سريلانكا بعد رصد سيارة مشبوهة خارجه، وأنه تم إغلاق بشكل مؤقت وتفتيش السيارة في المرآب الخارجي التابع له.

من جانب آخر ذكر مسؤولون أن الشرطة اعتقلت 16 شخصًا على صلة بسلسلة الهجمات التي شهدتها البلاد، ويرتفع بذلك إجمالي من تم اعتقالهم على خلفية تلك الهجمات إلى 76 شخصًا.

تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة شملت حظر استخدام الطائرات المسيرة، في إطار السعي لملاحقة شبكة من الأشخاص المشتبه في صلتهم بالتفجيرات.

إغلاق جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا:

طُلب من جميع الكنائس الكاثوليكية في سريلانكا أن تغلق أبوابها وتعلق الصلوات إلى أن تستتب الأوضاع الأمنية بعد الاعتداءات التي أوقعت 359 قتيلا في عيد الفصح، وفق ما أعلن مسؤول كنسي اليوم.

رجل الدين قال "بناء على توصية قوات الأمن سنغلق جميع الكنائس" مضيفا، واستهدفت الهجمات فنادق فخمة وكنائس كانت تحيى عيد الفصح.

لاجئون مسلمون في سريلانكا يفرون من بلدة خشية الانتقام:

سلسلة التفجيرات في سريلانكا طالت عددا من الفنادق والكنائس (رويترز)