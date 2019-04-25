القضاة ينضمون.. مسيرة مليونية تطالب بحكم مدني في السودان

دعت حركة الاحتجاج في السودان والتي يقودها تجمع المهنيين السودانيين إلى "مسيرة مليونية" اليوم الخميس للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لنقل السلطة إلى إدارة مدنية

التفاصيل:

في خطوة تدل على محاولة المجلس العسكري المؤلف من عشرة ضباط تجنب مزيد من التصعيد، أعلن ثلاثة من أعضائه استقالاتهم، في حين أشار تحالف الحرية والتغيير والذي يطالب بحكومة مدنية، إلى اتفاق بين الطرفين على "لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال" دون مزيد من الإيضاحات.

منذ السادس من أبريل/نيسان، يواصل آلاف المتظاهرين اعتصامهم قرب مقر قيادة الجيش في الخرطوم ومستندا إلى هذا الاعتصام، أطاح الجيش في 11 أبريل/نيسان بالرئيس عمر البشير وأعلن اعتقاله، ولا يعرف مكان وجوده حتى اليوم.

يواصل المحتجون اعتصامهم أما قيادة الجيش في وسط الخرطوم مطالبين بنقل السلطة الى إدارة مدنية، في وقت انضم مئات المحتجين القادمين من مدينة مدني (وسط) إلى الحشد في العاصمة.

كان المئات من المحتجين قدموا من مدينة عطبرة- وسط السودان- والتي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات إذ وصلوا إلى الخرطوم الثلاثاء للمشاركة في الاعتصام.

قادة التحرك الاحتجاجي، علقوا محادثات بدأوها مع أعضاء المجلس العسكري الأحد، متحدثين عن عدم تجاوب المجلس مع مطالبهم، وبعد تصعيد لهجتهم، دعاهم المجلس العسكري إلى لقاء جديد مساء الأربعاء.

بعد انتهاء الاجتماع، قال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين كباشي لصحفيين "التقينا حول مختلف جوانب المذكرة التي قدمها تحالف الحرية والتغيير" وقال "لم تكن هناك خلافات كبيرة".

قال متحدث باسم الحراك "اتفقنا على لجنة مشتركة لترتيبات الانتقال" دون أن يوضح ماهية الانتقال، وأضاف أن اللجنة المشتركة ستنظر في شكل المجلس السيادي، هل يكون مشتركا مدنيا وعسكريا أم مدنيا فقط أم عسكريا فقط".

بعد وقت قصير على انتهاء الاجتماع، أعلن المجلس في بيان منفصل استقالة ثلاثة من أعضائه هم الفريق أول ركن عمر زين العابدين والفريق أول جلال الدين الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر، وبحسب الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري فإن "الاستقالة قيد النظر أمام رئيس المجلس" للبت فيها.

وقررت قوى الحرية والتغيير، بعد اجتماع مع المجلس العسكري الانتقالي، مساء الأربعاء، تأجيل إعلان أسماء المجلس المدني الانتقالي التي كان مقررا الإفصاح عنها مساء اليوم الخميس من منصة الاعتصام في الخرطوم.

للمرة الأولى.. القضاة ينضمون إلى الحراك: