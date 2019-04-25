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سياسة|مصر

السيسي يفرض حالة الطوارئ بمصر لمدة 3 أشهر.. ومغردون يسخرون

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
25/4/2019

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

التفاصيل:
  • القرار الجمهوري نُشر في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
  • القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ ينص على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس (٢٥ ابريل ٢٠١٩).
  • بموجب القرار "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".
  • القرار أوضح أن فرض حالة الطوارئ "يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".
  • القرار يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ "على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون".
نص القرار
التعديلات الدستورية:
  • قبل يومين، أسدل الستار في مصر على ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط انتقادات لما صاحبه من انتهاكات قانونية كان أبرزها توزيع الرشاوى الانتخابية.
  • الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.
  • التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

  • بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر (رويترز)
  مغردون يسخرون:
  • مغردون بينهم الممثل المصري المعارض عمرو واكد، سخروا على تويتر من قرار الطوارئ، وتساءل واكد عن جدوى نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
  • بعض المغردين استنكروا القرار على اعتبار أن القاهرة ستستضيف كأس أمم أفريقيا في يونيو القادم، والبعض الآخر ربط بينه وبين صفقة القرن، وآخرون توقعوا أن القرار ينذر الشعب المصري بجملة قرارات قاسية قادمة.. وتلك أبرز التعليقات:

https://twitter.com/ertugrul_011/status/1121198807708991488?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/elsabawitaha1/status/1121237472485281792?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
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