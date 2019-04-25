السيسي يفرض حالة الطوارئ بمصر لمدة 3 أشهر.. ومغردون يسخرون

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.
بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.
فرض حالة الطوارئ ٣ أشهر في مصر بعد يوم واحد من إعلان نتيجة الإستفتاء.
أد كده الإستفتاء كان ناجح؟ 🙃https://t.co/c3fsTKiPsS
— Amr Waked (@amrwaked) April 24, 2019
المشكله ان حاله الطوارئ 3 شهور و احنا عندنا امم أفريقيا بعد شهرين في شهر يونيو 😂😂
— SHaDaD aReF (@AxFPJDhMTwpOOTS) April 24, 2019
شكلهم عرفو مين راح الاستفتاء وقال لاء 😂🤦🏻♀️
— jessy (@jessy69129428) April 25, 2019
بيجهز لصفقه الفرن 😭
— Ziad Bl 'X' (@XiadAW) April 25, 2019
https://twitter.com/ertugrul_011/status/1121198807708991488?ref_src=twsrc%5Etfw
حالة الطوارئ عشان القرارات المهببه اللى هتنزل على مصر وكنا متوقعنها من يوم ما قال لترامب معك قلبا وقالبا فى#صفقة_القرن
— Shereen Seleman (@ShereenSeleman) April 24, 2019
ولسه ياما هنشوف يعني تزوير وبعدها مباشره حاله طوارئ ع البلاد ولسه ياما هنشوف وربنا يخليلنا بتوع الكراتين 😀😒
— Ahmed Halim 👮⭐ (@AhmedHa77113698) April 25, 2019
امر متوقع و طبيعى للشيزوفرينيا إللي عند بلحه اول شئ حيعمله هو حملات قمع لمطارده كل من سولت له نفسه لرفض التعديلات الى جانب الفئة الجديده اللتى ظهرت من المعارضين يتم تصفيتهم و متابعة الحملات المعارضه و احباطها، ده بارانويا كل من قال لا او عارض خطر عليه و على عصابته لانه #باطل
— ثائر حائر (@m84260887) April 24, 2019
https://twitter.com/elsabawitaha1/status/1121237472485281792?ref_src=twsrc%5Etfw