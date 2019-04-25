السيسي يفرض حالة الطوارئ بمصر لمدة 3 أشهر.. ومغردون يسخرون

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارًا بفرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح اليوم الخميس، حسبما نشرت وكالة الأنباء الرسمية.

التفاصيل:

القرار الجمهوري نُشر في الجريدة الرسمية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

القرار رقم ٢٠٨ لسنة ٢٠١٩ ينص على مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الخميس (٢٥ ابريل ٢٠١٩).

بموجب القرار "تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

القرار أوضح أن فرض حالة الطوارئ "يأتي نظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد".

القرار يفوّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون حالة الطوارئ "على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون".

نص القرار

التعديلات الدستورية:

قبل يومين، أسدل الستار في مصر على ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط انتقادات لما صاحبه من انتهاكات قانونية كان أبرزها توزيع الرشاوى الانتخابية.

الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.

التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.

الاستفتاء على التعديلات الدستورية في مصر (رويترز)

مغردون يسخرون:

مغردون بينهم الممثل المصري المعارض عمرو واكد، سخروا على تويتر من قرار الطوارئ، وتساءل واكد عن جدوى نجاح الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

بعض المغردين استنكروا القرار على اعتبار أن القاهرة ستستضيف كأس أمم أفريقيا في يونيو القادم، والبعض الآخر ربط بينه وبين صفقة القرن، وآخرون توقعوا أن القرار ينذر الشعب المصري بجملة قرارات قاسية قادمة.. وتلك أبرز التعليقات:

فرض حالة الطوارئ ٣ أشهر في مصر بعد يوم واحد من إعلان نتيجة الإستفتاء.

أد كده الإستفتاء كان ناجح؟ 🙃https://t.co/c3fsTKiPsS — Amr Waked (@amrwaked) April 24, 2019

المشكله ان حاله الطوارئ 3 شهور و احنا عندنا امم أفريقيا بعد شهرين في شهر يونيو 😂😂 — SHaDaD aReF (@AxFPJDhMTwpOOTS) April 24, 2019

شكلهم عرفو مين راح الاستفتاء وقال لاء 😂🤦🏻‍♀️ — jessy (@jessy69129428) April 25, 2019

بيجهز لصفقه الفرن 😭 — Ziad Bl 'X' (@XiadAW) April 25, 2019

https://twitter.com/ertugrul_011/status/1121198807708991488?ref_src=twsrc%5Etfw

حالة الطوارئ عشان القرارات المهببه اللى هتنزل على مصر وكنا متوقعنها من يوم ما قال لترامب معك قلبا وقالبا فى#صفقة_القرن — Shereen Seleman (@ShereenSeleman) April 24, 2019

ولسه ياما هنشوف يعني تزوير وبعدها مباشره حاله طوارئ ع البلاد ولسه ياما هنشوف وربنا يخليلنا بتوع الكراتين 😀😒 — Ahmed Halim 👮⭐ (@AhmedHa77113698) April 25, 2019

امر متوقع و طبيعى للشيزوفرينيا إللي عند بلحه اول شئ حيعمله هو حملات قمع لمطارده كل من سولت له نفسه لرفض التعديلات الى جانب الفئة الجديده اللتى ظهرت من المعارضين يتم تصفيتهم و متابعة الحملات المعارضه و احباطها، ده بارانويا كل من قال لا او عارض خطر عليه و على عصابته لانه #باطل — ثائر حائر (@m84260887) April 24, 2019

https://twitter.com/elsabawitaha1/status/1121237472485281792?ref_src=twsrc%5Etfw