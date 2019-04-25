الأزمة الكورية حاضرة في أول قمة بين كيم وبوتين

بعد انتخابه لأول مرة رئيسًا لروسيا سعى بوتين إلى تطبيع هذه العلاقات والتقي ثلاث مرات كيم جونغ إيل والد الزعيم الحالي، المرة الأولى في بيونغ يانغ في العام ألفين. وكان في حينها أول مسؤول روسي يزور كوريا الشمالية.