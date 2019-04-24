هيومن رايتس: 33 من السعوديين الذين أعدموا الثلاثاء شيعة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن 33 شخصا على الأقل من بين 37 سعوديا أعدمتهم السلطات السعودية الثلاثاء بعد إدانتهم بـ"تبني الفكر الإرهابي" ينتمون إلى الأقلية الشيعية.

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آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: هناك 33 شخصا نحن متأكدون من أنهم شيعة.

الثلاثاء، نددت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام، مؤكدة في بيان أن غالبية من تم إعدامهم من الشيعة.

تحدثت لين معلوف مديرة الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط عن إدانة 11 من الذين أُعدموا بالتجسس لصالح إيران، وإدانة ما لا يقل عن 14 آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات في المنطقة الشرقية بين عامي 2011 و2012.

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