هيومن رايتس: 33 من السعوديين الذين أعدموا الثلاثاء شيعة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن 33 شخصا على الأقل من بين 37 سعوديا أعدمتهم السلطات السعودية الثلاثاء بعد إدانتهم بـ"تبني الفكر الإرهابي" ينتمون إلى الأقلية الشيعية.
التفاصيل
- آدم كوغل الباحث في قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: هناك 33 شخصا نحن متأكدون من أنهم شيعة.
- الثلاثاء، نددت منظمة العفو الدولية بعمليات الإعدام، مؤكدة في بيان أن غالبية من تم إعدامهم من الشيعة.
- تحدثت لين معلوف مديرة الأبحاث في المنظمة في الشرق الأوسط عن إدانة 11 من الذين أُعدموا بالتجسس لصالح إيران، وإدانة ما لا يقل عن 14 آخرين بتهمة ارتكاب أعمال عنف مرتبطة بمشاركتهم في تظاهرات في المنطقة الشرقية بين عامي 2011 و2012.
خلفيات
- نفذت السلطات السعودية الثلاثاء حكم الإعدام بحق السعوديين الـ37 في خمس مناطق مختلفة، هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث معظم السكان من الأقلية الشيعية.
- أكد بيان لوزارة الداخلية السعودية أنه تمت إدانتهم "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى".
- تنفذ السعودية غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف، لكن الوزارة أوضحت أنه تمت "إقامة حد الحرابة" على اثنين من المدانين "مع صلب" أحدهما.
- بين التهم المذكورة أيضا "إثارة الفتنة الطائفية"، وهي تهمة تستخدم عادة في قضايا الناشطين من الأقلية الشيعية.
- يشير استخدام هذه التهمة ووقوع بعض الإعدامات في المنطقة الشرقية إلى احتمال أن يكون قد تم تنفيذ حكم الإعدام بحق جهاديين وأيضا نشطاء من الشيعة.
- تعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبق حكم الإعدام بتهم التورط "بأعمال إرهابية" أو جرائم قتل أو اغتصاب أو اتجار بالمخدرات.
- أعدمت السعودية مئة شخص على الأقل في مختلف القضايا منذ بداية السنة الحالية، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الرسمية.
- يعود آخر إعدام جماعي في السعودية إلى يناير/كانون الثاني 2016 عندما نفذت السلطات حكم الإعدام بحق 47 شخصا مدانين بتهم "الإرهاب" بينهم "جهاديون" مرتبطون بتنظيمات سنية ورجل الدين الشيعي نمر باقر النمر، أحد وجوه المعارضة للسلطات في المملكة.
- كان النمر أحد وجوه حركة احتجاج اندلعت عام 2011، وتطورت إلى دعوة للمساواة بين السنة والشيعة في المملكة.
- في المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، تسكن غالبية الأقلية الشيعية التي تشكو بانتظام من الاضطهاد والتهميش.
- يشكل هؤلاء نحو 10 إلى 15 في المئة من عدد السكان، بحسب التقديرات.
- لا تنشر السلطات السعودية أي إحصاءات رسمية عن عدد الشيعة في المملكة.
- أثار إعدام النمر تظاهرات عنيفة في إيران تم خلالها مهاجمة مبنى السفارة السعودية في طهران وإحراقه.
- بعدها قطعت الرياض علاقاتها الدبلوماسية مع إيران في يناير/كانون الثاني 2016.