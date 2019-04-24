هل تستطيع إيران إغلاق مضيق هرمز؟

شكك محللون في قدرة إيران على تنفيذ تهديدها بإغلاق مضيق هرمز ردا على فرض واشنطن عقوبات على الدول التي تستورد النفط الإيراني، لكنهم قالوا إن إيران قد تلجأ لوسائل أخرى.

التفاصيل:

بحسب تقرير لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، محللون في بنك باركليز قالوا في ورقة بحثية نشرت الإثنين إن مخاطر صعود الأسعار على المدى القصير تعتمد على (أ) رأينا بأن استجابة المملكة العربية السعودية ستكون على الأرجح أقل وأبطأ مقارنةً بأواخر العام الماضي و(ب) المخاطر المتزايدة لإغلاق مضيق هرمز نتيجة لهذا الإجراء.

قال البنك إن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بوقف سياسة الإعفاءات من استيراد النفط الإيراني لم يؤثر على رؤيته للأسعار على المدى الطويل.

بلغ سعر خام برنت القياسي الدولي 74.17 دولارا بعد ظهر الثلاثاء، مرتفعًا بنسبة 0.2٪ تقريبا، بينما قفز خام غرب تكساس الوسيط عند 65.90 دولارا، مرتفعًا بنسبة 0.6٪ تقريبا.

محللون في مجموعة أوراسيا قالوا في مذكرة بحثية نشرت يوم الإثنين: "التهديد الإيراني بإغلاق مضيق هرمز كان رد فعل انعكاسي لا نأخذه بالقيمة الإسمية".

المحللون قالوا: "لكننا حذرنا منذ فترة طويلة من التهديد الإيراني فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني، وخصوصا احتمال أن تقوم طهران بإسقاط البنية التحتية الإلكترونية لصناعة النفط السعودية. وهذا خطر أكبر لأن الرياض تلعب دورا مكملا في تمكين موقف إدارة ترمب الأكثر تشددا".

محللو مجموعة أوراسيا اعتبروا أن" تعطل إنتاج النفط السعودي يمكن أن يهز الأسواق بشكل منهجي".

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