البث الحي
سياسة

محلل إسرائيلي: بقاء السيسي في الحكم أفضل ما يحدث لـ"تل أبيب"

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
24/4/2019

قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوديد غرانوت، اليوم الأربعاء، إن استمرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الحكم هو أفضل ما يحدث بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

التفاصيل:
  • عوديد غرانوت معلق الشؤون العربية في إذاعة "أف إم 103" التابعة لصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، قال في تعليقه على نتائج الاستفتاء في مصر، إن السيسي سيكون بمقدوره البقاء في حكم مصر حتى عام 2030.
  • الكاتب الإسرائيلي علق على الاستفتاء المصري، والذي أظهر أن 88.83% صوتوا لصالح التغييرات الدستورية التي قادها السيسي، باعتبار أن ذلك أفضل ما يحدث لـ"إسرائيل"، وأضاف "حتى ترمب يريد بقاء السيسي في الحكم".

 

  • في فبراير الماضي، قال إسحاق نافون، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة، إن المضي في التعديلات الدستورية في مصر التي تسمح للرئيس السيسي بالحكم حتى العام 2034، يمثل "خدمة هائلة للمصالح الإسرائيلية".
  • نافون أكد لصحيفة "إسرائيل اليوم"، أن إطالة بقاء السيسي على رأس الحكم تضمن توفير بيئة تسمح بتطوير العلاقات المصرية الإسرائيلية ونقلها من مرحلة التعاون والشراكات إلى التطبيع المدني والسياسي الكامل.
  • نافون: وجود السيسي في الحكم يمثل فرصة يتوجب استغلالها بتصميم وصبر من أجل ضمان أن تعمل السفارة الإسرائيلية في مصر بطاقة كاملة.

خلفيات:
  • العلاقة بين الاحتلال الإسرائيلي والنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، شهدت تحسنًا كبيرًا هو الأفضل منذ اندلاع ثورات الربيع العربي التي أطاحت بنظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك عام 2011.
  • قبل يومين، أسدل الستار في مصر على ثلاثة أيام من استفتاء شعبي على تعديلات دستورية مثيرة للجدل، وسط انتقادات لما صاحبه من انتهاكات قانونية كان أبرزها توزيع الرشاوى الانتخابية.
  • الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، أعلنت أمس، أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.
  • التعديلات تسمح بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى ست سنوات، ما يتيح للسيسي البقاء في الرئاسة حتى 2024. ويجوز له بعد ذلك الترشح لولاية أخرى ما يسمح له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.

  • بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

أبي أحمد يمهل قوات تيغراي 72 ساعة

رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد (رويترز)

أمريكا تنسحب رسميا من معاهدة "الأجواء المفتوحة" الدفاعية

ترمب ينسحب من اتفاقية الأجواء المفتوحة (روتيرز)

تركيا تسجل أكبر حصيلة يومية للمصابين بفيروس كورونا

الشرطة التركية تتابع الالتزام بمتطلبات الوقاية من فيروس كورونا (روتيرز)

أردوغان: تركيا ترى نفسها جزءا من أوربا

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)

احتفاء بجُندي لبناني وجه قاذف "آر بي جي" لدبابة إسرائيلية على الحدود (فيديو)

الجندي اللبناني يوجه قاذف RBJ تجاه دبابة إسرائيلية (موافع التواصل)

واشنطن بوست: حان الوقت لأن يسمع السيسي "ديكتاتور ترمب المفضل" رسالة مختلفة

لقاء سابق بين ترمب (يمين) والسيسي (يسار) (الأناضول-أرشيفية)