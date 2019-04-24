محلل إسرائيلي: بقاء السيسي في الحكم أفضل ما يحدث لـ"تل أبيب"

قال الكاتب والمحلل الإسرائيلي عوديد غرانوت، اليوم الأربعاء، إن استمرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الحكم هو أفضل ما يحدث بالنسبة لدولة الاحتلال الإسرائيلي.
עודד גרנות, פרשן לענייני ערבים, ל-@LimorYoav: "א-סיסי ושלטונו במצרים הם הדבר הכי טוב שקרה לישראל בשנים האחרונות בעולם הערבי".
— 103FM (@radio103fm) April 24, 2019
— 103FM (@radio103fm) April 24, 2019
بالإضافة إلى تمديد الفترة الرئاسية، تنص التعديلات على إعادة مجلس الشيوخ (الشورى سابقا) الذي كان قد تم إلغاؤه بموجب دستور 2012، كما سيصبح للرئيس الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة الدستورية والنائب العام.