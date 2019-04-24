شاهد: حميدتي عن البشير: يمكن قتل المتظاهرين وفقا للمالكية

قال نائب رئيس المجلس العسكري السوداني وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان "حميدتي" إنه رفض طلب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير قتل المحتجين المطالبين بإسقاط نظامه.

التفاصيل:

تصريحات حميدتي جاءت في تسجيل مصور تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من لقاء له اليوم الأربعاء في المجلس القومي للدفاع المدني بالعاصمة الخرطوم.

حميدتي قال إنه سأل البشير عن الحلول الخاصة بأزمة الاحتجاجات والاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في وسط الخرطوم، فقال له البشير "نحن مالكية والمالكية عندهم فتوى تشير إلى قتل الثلث وترك الثلثيين ليعيشوا في أمان وعزة".

من هو حميدتي:

ولد حميدتي عام 1975 ليكون بذلك أصغر كثيرا من أي ضابط آخر في المجلس العسكري وهو القائد الوحيد في المجلس الذي لم يتخرج من كلية عسكرية.

ينتمي حميدتي لفخذ المحاميد من قبيلة الرزيقات الهلالية ذات العمق الشعبي الكبير في دارفور وتشاد والعديد من دول أفريقيا، وفي مرحلة مبكرة من شبابه نشط في تجارة الإبل وحماية القوافل.

حميدتي كان في بادئ الأمر مقاتلا قبل أن يصبح قائدا لفصائل مسلحة منبثقة عن مليشيا الجنجويد وأصبحت لاحقا قوات الدعم السريع واتهمتها جماعات حقوقية بإحراق قرى وبالاغتصاب وبإعدام مدنيين في دارفور.

لفت صعود حميدتي انتباه البشير الذي نفت حكومته مزاعم ارتكاب فظائع وقالت إنها لم تكن تستهدف سوى المتمردين. وقتل نحو 300 ألف شخص في دارفور فضلا عن تشريد مليونين.

حظي حميدتي بدعم الإمارات والسعودية بعدما أرسل قواته للقتال إلى جانبهما في حرب اليمن.

خلفيات: