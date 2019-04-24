شاهد: تفجير منزل الشهيد عمر أبو ليلى واقتحام قبر يوسف في الضفة

فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الأربعاء، منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، غربي سلفيت، فيما أصيب 27 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين قبر النبي يوسف بنابلس بالضفة.

تفجير منزل شهيد:

قوات الاحتلال، هدمت صباح اليوم منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلى، في بلدة الزاوية غربي سلفيت بالضفة الغربية المحتلة، على مرحلتين متتاليتين، وألحقت أضرارًا بعدد من المنازل المجاورة.

قوات الاحتلال نفذت عمليتي تفجير داخلي للمنزل بعد تفخيخه بالمتفجرات، ثم أكملت الجرافات العسكرية عملية الهدم.

المنزل المستهدف يتألف من طابقين بواقع 4 شقق سكنية، حيث تم تدمير الطابق الثاني بالكامل.

وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت أن قوات الاحتلال داهمت على الساعة العاشرة والنصف من الليلة الماضية بلدة الزاوية بأعداد كبيرة، ترافقها جرافتان عسكريتان، وانتشرت في معظم حاراتها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة قبل أن تحاصر وتقتحم منزل ذوي الشهيد وتشرع بهدم جدرانه الداخلية وتفخيخه ومن ثم تفجيره وهدمه كاملا على مرحلتين عند الساعة السادسة والساعة السابعة والنصف من صباح اليوم.

قوات الاحتلال أجبرت العشرات من المواطنين، بما في ذلك الأطفال والنساء، على مغادرة منازلهم المجاورة لمنزل عائلة أبو ليلى ورحلتهم الى مدرسة مجاورة، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المواطنين والصحفيين الذين كانوا يعملون على تغطية عملية الهدم والتفجير.

شاهد عيان وأحد مواطني الزاوية، قال إن نحو 50 عائلة جرى تشريدها في العراء خلال عملية الهدم والتفجير الإسرائيلية.

في غضون ذلك، اندلعت خلال عملية الهدم التي استمرت لأكثر من 8 ساعات متواصلة، مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص وقنابل الغاز والصوت صوبهم.

رئيس بلدية الزاوية نعيم شقير، وصف في حديث لتلفزيون فلسطين، عملية اقتحام البلدة من قبل قوات الاحتلال وهدم المنزل بالهمجية، مشيرًا إلى ترويع الجنود للمواطنين الآمنين والعزل، ولفت إلى أن المجتمع المحلي سيباشر بإعادة بناء منزل عائلة أبو ليلى.

المحكمة العليا الاسرائيلية كانت قد رفضت الأسبوع الماضي التماسًا لوقف قرار الاحتلال بهدم منزل عائلة أبو ليلى، وأمهلت العائلة حتى الثلاثاء لإخلاء منزلها.

قوات الاحتلال أعدمت عمر أبو ليلى (19 عامًا) في 19 مارس/أذار الماضي في منزل قديم ببلدة عبوين شمالي رام الله، بعد مطاردته لثلاثة أيام، واحتجزت جثمانه، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن أسفرت عن مقتل جندي وحاخام إسرائيليين وإصابة جندي آخر بجروح حرجة قرب مستوطنة "أرئيل".

مواجهات عند قبر يوسف:

27 فلسطينيًا على الأقل، أصيبوا بالرصاص المغلف بالمطاط والغاز السام والمسيل للدموع في مواجهات اندلعت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، مع قوات الاحتلال بمدينة نابلس شمالي الضفة.

أعداد كبيرة من آليات الاحتلال العسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية بنابلس وانتشرت في الشوارع المحيطة بقبر النبي يوسف، تمهيدًا لدخول المستوطنين بحجة أداء طقوسهم التلمودية والاحتفال بالفصح اليهودي.

المواجهات تركزت في محيط قبر النبي يوسف وشارع عمان ومفرق الغاوي شرقي المدينة.

الطواقم الطبية التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أوضحت أن من بين الإصابات 7 إصابات بالرصاص المطاطي، منها إصابتان بالرأس نقلتا للمستشفى لاستكمال وتلقي العلاج، إضافة إلى 14 اصابة بالغاز السام والمدمع، بينها إصابة لطفل رضيع يبلغ من العمر شهرين وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كان نحو 1500مستوطن قد اقتحموا مقام قبر يوسف فجرا، بحراسة مشددة من جيش الاحتلال، لأداء طقوس دينية، برفقة أعضاء كنيست من حزب الليكود، ورئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان.

في سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأربعاء، بلدة السموع جنوبي الخليل، لإقامة صلوات تلمودية، احتفالًا بالأعياد اليهودية.

قوات الاحتلال أغلقت محيط البرج الأثري في البلدة، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية.

مقام يوسف.. بؤرة توتر دائمة: