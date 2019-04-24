روحاني: السعودية والإمارات تدينان بوجودهما لإيران

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن السعودية والإمارات تدينان بوجودهما اليوم لإيران لأنها رفضت مساعدة الرئيس العراقي السابق صدام حسين في غزو البلدين، بحسب التلفزيون الرسمي

أبرز تصريحاته:

لولا قرار إيران المتعقل آنذاك بعدم التعاون مع صدام، لما بقي أثر لهذين البلدين اليوم… تدينان بوجودهما اليوم لإيران.

قبل غزو الكويت جارة السعودية، أبلغ صدام إيران بأن العراق وإيران سوف يتقاسمان 800 كيلومتر من الحدود في الخليج الفارسي.

هذا يدل على أن صدام كان يسعى لاحتلال السعودية وسلطنة عمان والإمارات وقطر بالإضافة إلى الكويت.

على السعوديين والإماراتيين معرفة أنه من المستحيل إيصال صادراتنا النفطية إلى الصفر.

تعهد السعودية والإمارات بتعويض السوق العالمية عن النفط الإيراني يعني مواجهة إيران وشعبها.

نذكر الرياض وأبوظبي بأن عدم احتلالهما من قبل صدام حسين يعود لحكمة وعقلانية الإيرانيين.

ندعو السعودية والإمارات لاتخاذ قرارات تصب في صالح المنطقة وشعوبها وليس العكس.

الشعب الإيراني يدرك جيدا أن المقاومة هي أفضل سبيل لمواجهة المبادرات غير القانونية، فالتفاوض هو الطريق الذي يجب أن نسلكه بعد إنهاء كافة أنواع الضغوط الممارسة ضدنا.

كما أننا رجال حرب ودفاع، فإننا رجال تفاوض ودبلوماسية أيضا.

الولايات المتحدة لن تنجح في مساعيها الرامية لتقليص صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر، وسنستمر في بيع النفط بوسائل متعددة، فالولايات المتحدة لا تملك القوة الكافية لضبط أسواق النفط العالمية.

الموقع الإلكتروني الرسمي لروحاني نقل قوله اليوم الأربعاء إن السعودية والإمارات ترتكبان خطأ بمساعدة جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي تهدف لتقليص صادرات النفط الإيراني.

روحاني: "أنتم يا من يقع وجودكم تحت ظل الجمهورية الإسلامية، كيف يمكنكم أن تقولوا لترمب: إذا أوصلت صادرات إيران من النفط إلى الصفر فسنعوض النقص؟".

روحاني: هل تدركون عواقب هذا التصريح وأنه يعني أنكم أعداء قطعا للشعب الإيراني؟.

روحاني: إيران مستعدة للتفاوض مع الولايات المتحدة فقط عندما ترفع واشنطن الضغوط وتعتذر.

روحاني: المفاوضات ممكنة فقط عند رفع كل الضغوط واعتذارهم عن تصرفاتهم غير القانونية ووجود احترام متبادل.

تصريحات خامنئي

المرشد الإيراني علي خامنئي

الموقع الإلكتروني الرسمي للزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي نقل عنه قوله اليوم الأربعاء "لن تحقق جهود أمريكا لمنع بيع النفط الإيراني شيئا… يمكننا تصدير النفط قدر احتياجاتنا ورغباتنا".

على الدول المعنية معرفة أننا سنرد على العداء لإيران ولن نسكت عن محاولات وقف صادراتنا النفطية.

خامنئي قال، دون الخوض في تفاصيل، إن عداء واشنطن سيُقابل برد وإن الشعب الإيراني لن يبقى صامتا.

خلفيات: