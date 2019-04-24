تويتر تغلق حسابات تابعة للسعودية تردد هجمات ترمب على تقرير مولر

ذكرت صحيفة "ذي هيل" الأمريكية أن شركة تويتر أغلقت أكثر من 5 آلاف حساب كانت تروج لوصف التحقيقات التي أجراها مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة الأمريكية بالخدعة.

أبرز ما ورد في تقرير صحيفة ذي هيل:

نقلت عن شبكة إن بي سي NBC أن هذه الحسابات لديها روابط مع إحدى المنصات على وسائل التواصل التي روجت سابقا للحكومة السعودية.

عدد من الحسابات شارك في وضع إعجابات أو أعاد التغريد لحساب يدعى ذي غلوباس "The Globus".

حساب "ذي غلوباس" ينشر مدحا في ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بصورة أساسية.

هذا الحساب هو الاسم الجديد لحساب كان موجودا أصلا يسمى "أرابيان فيريتاس" ArabianVeritas كان يصف نفسه على حسابه المرتبط على انستغرام بأنه مبادرة تهدف إلى نشر الحقيقة عن السعودية.

متحدثة باسم توتير: لقد قمنا بتعليق عدد من الحسابات بسبب التلاعب، ما يعد انتهاكات لقواعد توتير، ولايزال التحقيق مستمرا داخل الشبكة، ولكن لم يتم تحديد من وراء الحملة بعد.

ترمب يلتقي الرئيس التنفيذي لتويتر:

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالبيت الأبيض، الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر"، جاك دورسي.

اللقاء جاء بعد ساعات من مهاجمة ترمب لتويتر متهما إياها بالتحيز ضده دون تقديم أدلة.

ترمب في تغريدة: "لقد تحدثنا بشكل عام حول عدد من الموضوعات المتعلقة بدنيا الإعلام الاجتماعي، ومنصاته المختلفة، ونأمل في مواصلة الحوار المفتوح".

المتحدث باسم "تويتر": اللقاء جاء بناء على طلب من ترمب، وتناول الحديث عن موقع "تويتر" على الطريق المؤدي للانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020، ودور وسائل التواصل الاجتماعي لمواجهة تعاطي المخدرات.

كوشنر يهاجم تقرير مولر:

جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض وصهر الرئيس الأمريكي دونالد قال إن تحقيقات روبرت مولر حول دور روسيا في انتخابات 2016 أضرت بالديمقراطية الأمريكية أكثر مما فعله التدخل الروسي.

كوشنر أضاف لمجلة تايم بنيويورك: تحققون فيما فعلته روسيا وهو شراء بعض الإعلانات على فيسبوك في محاولة لبث الشقاق وهذا أمر بشع.

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