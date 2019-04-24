ترمب يمتنع عن تقديم إقراراته الضريبية للكونغرس

رفض البيت الأبيض الالتزام بمهلة حدها الأقصى الثلاثاء لتقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس دونالد ترمب عن الأعوام الستة الأخيرة إلى الكونغرس، ما يهدد بإثارة معركة قانونية.

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