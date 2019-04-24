انتقد الإمارات.. الجيش السوداني يفرج عن الجزولي بعد اعتقاله

أطلق الجيش الانتقالي سراح رئيس حزب دولة القانون والتنمية محمد علي الجزولي بعد ساعات من اعتقاله، الأربعاء، واقتياده إلى جهة غير معلومة.

التفاصيل:

مراسل الجزيرة مباشر في الخرطوم قال إن سلطات المجلس العسكري الانتقالي اعتقلت الدكتور محمد علي الجزولي رئيس حزب دولة القانون والتنمية في السودان، قبل أن تطلق سراحه لاحقا.

حزب دولة القانون قال في بيان على صفحته بموقع فيسبوك إن "قوة من قوات الشعب المسلحة قامت باعتقال د. محمد علي الجزولي القيادي والناطق الرسمي باسم الجبهة الوطنية للتغيير عقب مشاركته بالمؤتمر الصحفي للجبهة ظهيرة اليوم من أمام وكالة سونا للأنباء".

بيان الحزب أضاف: "نطالب القوات المسلحة وعلى رأسها المجلس العسكري الانتقالي بتحمل المسؤولية في سلامته الجسدية والنفسية والإسراع بإطلاق سراحه أو تحديد تهمة واضحة ضده".

الحزب قال على صفحته أن "وحدة من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات تأخذ د. محمد علي الجزولي من سجن كوبر إلى القصر الجمهوري".

الجزولي كان قد دعا الاثنين الماضي، المجلس العسكري الانتقالي إلى اتخاذ موقف واحد من كل المحاور في علاقاته الخارجية، واصفا دور الإمارات بالتخريبي في كل البلدان التي شهدت ثورات على حد تعبيره.

السياسي السوداني محمد الجزولي قبل اعتقاله اليوم : #الإمارات إذا ما حلت بأرض ثورة حولتها خرابا#السودان pic.twitter.com/KPHrQda7p2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) April 24, 2019

الجزولي اعتقال أكثر من مرة خلال فترة حكم الرئيس المعزول عمر البشير، وتم الإفراج عنه يوم الحادي عشر من أبريل/نيسان الجاري بعد الإطاحة بالنظام.

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