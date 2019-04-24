"الوفاق الليبية" تفضح فرنسا بسبب دعمها لحفتر.. ما النتائج؟

أثار الوجود الفرنسي عسكريا وسياسيا بجانب اللواء الليبي المتقاعد، خليفة حفتر منذ ظهوره في المشهد العام في ليبيا، عدة تساؤلات عن مصالح "باريس" مع الجنرال الرافض لحكومة الوفاق.

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حكومة الوفاق الليبية برئاسة فايز السراج، المعترف بها دوليا، صعدت من جانبها ضد "فرنسا" ووجهت لها اتهامات رسمية ولأول مرة بأن لها مواقف "غامضة" من أزمة ليبيا، وأنها الداعم القوي الآن لحفتر في كل تحركاته التي أفسدت العملية السياسية، وأن هذا الدعم جعل الأخير يتنصل من أي مفاوضات سابقة.

"السراج" اتهم رسميا الجانب الفرنسي بأنه "داعم" لحفتر وأن هذا لم يعد مخفيا، مؤكدا أن هذا الدعم هو الذي دفع حفتر إلى تنفيذ هجومه والخروج من العملية السياسية، وفق قوله.

وقال: "يدهشنا ويحيرنا موقف فرنسا.. فكيف يمكن لبلد يتطلع إلى الحرية وحقوق الإنسان والديمقراطية أن يكون له موقف غير واضح للغاية حيال الشعب الليبي، الذي يطمح إلى نفس القيم؟، مضيفا: "نحن قلقون حيال سمعة فرنسا في الرأي العام بسبب موقفها غير الواضح وعدم تضامنها معنا"، بحسب مقابلة لصحيفة "لوموند" الفرنسية.

انتهاء التفاوض:

رئيس حكومة الوفاق، استنكر بقوة موقف المجتمع الدولي من العدوان الذي تشنه قوات "حفتر" على العاصمة الليبية، واصفا إياه بأنه "رد فعل غير كاف"، مؤكدا أن إدانة هجوم قوات "حفتر" يجب أن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار وإعادة جميع القوات إلى مواقعها الأولية".

"السراج" اعتبر أن تصاعد العنف يعيد ليبيا إلى المربع الأول، واصفا هجوم "حفتر" وقصفه العاصمة بالصواريخ ونزوح السكان بسبب أعمال العنف بأنه جريمة حرب، مؤكدا أن الصراع الآن بين مؤيدي النظام العسكري والاستبدادي ومؤيدي دولة مدنية تضمن الحريات ولا علاقة له بما يسوقه "حفتر" وحاشيته بأنه معركة ضد الإرهاب"، حسب كلامه.

وبخصوص التفاوض والرجوع للعملية السياسية من جديد، استبعد رئيس "الوفاق الليبية"، استئناف أي محادثات سياسية على المدى القصير، مشدداً على أنه من المستحيل تجديد الحوار السياسي في سياق هذه المعارك، موضحا أن أولوية اللحظة هي "وقف القتال ومعاناة السكان"، في إشارة لرفضه أي تفاوض يضم "حفتر".

تصعيد وقطع علاقات

سبقت خطوة هجوم "السراج" واتهاماته، قرار من وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بإيقاف التعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية والمجالات التدريبية، وكذلك أي اتفاقيات أخرى بسبب موقف الحكومة الفرنسية بدعم "المجرم المتمرد" على الشرعية، خليفة حفتر".

في المقابل، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أن "اتهامات حكومة الوفاق الليبية حول دعم "باريس" للجيش (قوات حفتر)، غير صحيحة، وهو ما أكده مسئول بالرئاسة الفرنسية لوكالة "رويترز" بأنه حتى الآن "باريس" تدعم حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا وأنها تدعم الحل السياسي الشامل في ليبيا، ولا تعترف إلا برئيس الحكومة كمحاور شرعي"، وفق وصفه.

لكن هذه التصريحات "الدبلوماسية" تكذبها عدة حوادث متتالية تشير إلى دعم بشكل ما من قبل الجانب الفرنسي لحفتر وتحركاته في ليبيا وآخرها عدوانه على العاصمة "طرابلس" والذي قابله ردود باهتة من باريس والتي ادانت مثلها مثل أي دولة اخرى من باب المجاملة ورفع الحرج عنها.

ومن هذه الحوادث: القبض على 24 أوربيا مسلحا، بينهم 13 فرنسيا، يحملون جوازات سفر دبلوماسية اجتازوا الحدود التونسية قادمين من ليبيا، تم توقيفهم في تونس، والتي حاولت السفارة الفرنسية في تونس أن تخفي الأمر عبر رواية تم تكذيبها من قبل السلطات التونسية، حيث زعمت السفارة أن المجموعة المذكور هم من أفراد فريق الحماية الأمنية لسفيرة باريس في ليبيا"، وأن عملية نقل المجموعة جرت بتنسيق مع السلطات التونسية.

وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، كشف أن "مجموعة مسلّحة تتكون من 13 فرنسيا تحت غطاء دبلوماسي حاولت، اجتياز الحدود البرية، بسيارات رباعية الدفع عبر معبر رأس جدير على الحدود مع ليبيا، وأن أفراد المجموعة رفضت تسليم أسلحتها في البداية، إلا أن السلطات العسكرية في المعبر أجبرتها على ذلك".

هذا التكذيب الرسمي لرواية سفارة باريس في تونس، وكذلك موقف فرنسا الباهت من عدوان "حفتر" وتراخيها في التصويت في مجلس الأمن على قرار يدين الأخير، يؤكد تناقضها وموقفها المخادع للحكومة، ناهيك أن تتحرك هي بمشروع قرار في مجلس الأمن كونها أحد الفاعليين الدوليين في الملف الليبي، إضافة إلى اتهامات مباشرة من قبل دولة إيطاليا بأن "فرنسا تخرب أي حل سياسي في ليبيا بدعمها الخفي لحفتر وتحركاته".

أدوات التصعيد الحكومي