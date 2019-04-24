السودان: قوى التغيير تتهم اللجنة السياسية بالالتفاف على مطالبها

قالت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، في مؤتمر صحفي اليوم إن اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي غير جادة وتحاول الالتفاف على مطالب قدمتها لها بخصوص تشكيل الحكومة.

التفاصيل:

قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، أوضحت في مؤتمرها الصحفي بالخرطوم، أن تعليق التفاوض مع اللجنة السياسية بالمجلس العسكري ليس تعنتا وإنما لوضع الأمور في وضعها الصحيح.

قوى الحرية والتغيير، قالت إنها لم تدع الجيش لاستلام السلطة إنما دعته أن ينحاز إلى الشعب.

هدد قادة الاحتجاجات في السودان بإضراب شامل في حال عدم الاستجابة لمطالبهم.

أبرز ما جاء في إعلان القوى المعارضة السودانية: