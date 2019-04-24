الجزائر: الجيش يقول إنه يتصدى لمحاولات التفرقة بينه وبين الشعب

قال رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح إن الجيش يواصل التصدي لمحاولات زراعة الفتنة والتفرقة بينه وبين الشعب.
أبرز تصريحات صالح
- أطراف داخلية باعت ضمائرها ورهنت مصير البلد من أجل مصالحها.
- توجد ضغوطات في محاربة المفسدين.
- الجيش يواصل التصدي للمخططات وفقا لما يقتضيه الدستور.
- قيادة الجيش تقدم ضمانات كافية للقضاء لمتابعة كل ملفات الفساد.
- انسجام الجيش والشعب أزعج من يحملون حقدا دفينا للجزائر.
- اصطفاف الجيش إلى جانب الشعب لبلوغ مراميه في إحداث التغيير المنشود.
- الجيش مستمر في مرافقة الجزائريين في سلمية مسيراتهم وتأمينها.
- أمام هذه المخططات الرامية إلى زرع الفتنة والتفرقة بين الجزائريين وجيشهم، يواصل الجيش الوطني الشعبي التصدي لهذه المخططات.
- الوحدات الأمنية، المكلفة بحفظ النظام نجحت في إحباط عديد المحاولات الرامية إلى بث الرعب والفوضى وتعكير صفو الأجواء الهادئة والآمنة التي تطبع المسيرات.
- توقيف أشخاص خلال نهاية الأسبوع الماضي بحوزتهم أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وقنابل مسيلة للدموع وكمية كبيرة من المهلوسات وأجهزة اتصال.
- قيادة الجيش تقدم الضمانات الكافية للجهات القضائية لكي تتابع بكل حزم وبكل حرية ودون قيود ولا ضغوطات محاسبة هؤلاء الفاسدين.
- دعوت جهاز العدالة بأن يسرّع من وتيرة متابعة قضايا الفساد ونهب المال العام ومحاسبة كل من امتدت يده إلى أموال الشعب.
- أثمن استجابة جهاز العدالة لهذا النداء الذي جسد جانباً مهماً من المطالب المشروعة للجزائريين.
- الإجراءات من شأنها تطمين الشعب بأن أمواله المنهوبة ستسترجع بقوة القانون وبالصرامة اللازمة.
- البلاد اجتازت مختلف الشدائد والأزمات التي ألمت بها في الماضي.
- الجيش سيواصل في هذا الظرف الحساس، تبني نفس النهج الصادق، بإطلاع المواطنين دوريا على كل ما يرتبط بأمنهم وأمن وطنهم.
- نجدد التأكيد على أن الجيش الوطني الشعبي سيبقى ملتزماً بالحفاظ على مكتسبات وإنجازات الأمة، وكذا مرافقة الشعب.