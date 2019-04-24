الأمم المتحدة: القتلى على أيدي أمريكا بأفغانستان أكثر من طالبان

تجاوز عدد المدنيين الذين قتلوا من قبل القوات الأمريكية والأفغانية للمرة الأولى، عدد الذين قتلوا بأيدي حركة طالبان ومجموعات متمردة أخرى، كما أكد تقرير للأمم المتحدة.
التفاصيل:
- قال تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان إن القوات الدولية والموالية للحكومة مسؤولة عن مقتل 305 مدنيين خلال هذه الفترة، مقابل 227 مدنيا قتلوا بأيدي طالبان ومجموعات أخرى، بحسب تقرير حول الفصل الأول من العام 2019 نشر اليوم الأربعاء.
- معظم هؤلاء القتلى، بحسب التقرير، سقطوا في هجمات جوية أو مهمات استطلاع برية قامت بها خصوصا القوات الأفغانية التي "يبدو أن بعضها يتحرك بلا عقاب".
- المنظمة الدولية، قالت إن بعثتها للمساعدة "تدعو كل قوات الأمن الأفغانية والقوات العسكرية الدولية إلى إجراء تحقيقات في الشبهات المتعلقة بضحايا مدنيين، ونشر نتائجها وتقديم تعويضات مناسبة للضحايا.
- بدأت الأمم المتحدة جمع الإحصاءات عن الضحايا المدنيين في 2009 مع تدهور الوضع الأمني في أفغانستان.
- تنشر هذه الأرقام بينما تشهد العمليات الجوية التي تقوم بها الولايات المتحدة منذ تدخلها العسكري في البلاد في 2001، تصاعدا في وقت تسعى فيه واشنطن إلى التوصل إلى اتفاق سلام في مفاوضات مع طالبان التي تسيطر حاليا على مساحات واسعة من البلاد.
- بعثة الأمم المتحدة، قالت إن عام 2018 شهد سقوط أكبر عدد من القتلى المدنيين الأفغان حتى الآن، موضحة أن هذا العدد بلغ 3804 أشخاص.