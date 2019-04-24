الأمم المتحدة: القتلى على أيدي أمريكا بأفغانستان أكثر من طالبان

تجاوز عدد المدنيين الذين قتلوا من قبل القوات الأمريكية والأفغانية للمرة الأولى، عدد الذين قتلوا بأيدي حركة طالبان ومجموعات متمردة أخرى، كما أكد تقرير للأمم المتحدة.

التفاصيل: