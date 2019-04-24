اشتباكات عنيفة بين طالبان وتنظيم الدولة في أفغانستان

ذكر مسؤولون، الأربعاء، أن مقاتلي حركة طالبان اشتبكوا مع مسلحين موالين لتنظيم الدولة من أجل السيطرة على منطقة في شرق أفغانستان وذلك في أعنف مواجهات بينهم على مدى العام المنصرم.

التفاصيل:

تفجر القتال، الإثنين الماضي، في منطقتين بإقليم ننكرهار الحدودي في شرق أفغانستان عندما هاجم مقاتلون من الدولة الإسلامية قرى تحت سيطرة طالبان.

سهراب قديري عضو المجلس المحلي بننكرهار قال "مقاتلو الدولة الإسلامية استولوا على ست قرى في منطقتي خوجياني وشيرزاد لكن القتال لم يتوقف".

قديري أضاف أن نحو 500 أسرة فرت من القتال.

تنظيم الدولة ظهر للمرة الأولى في شرق أفغانستان عام 2014 تقريبا وخاض قتالا مع طالبان وكذلك مع القوات الحكومية والأجنبية.

إحصاء أممي للقتلى

بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما) أعلنت عن مقتل 581 مدنيا في البلاد، خلال الاشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.

في بيان صادر عن البعثة، الأربعاء، قالت إن 150 طفلا قتلوا بين العدد المذكور أعلاه، وأن ألفا و192 شخصا أصيبوا، في أحداث متفرقة خلال نفس الفترة.

البيان أوضح، أن طالبان تسببت في مقتل 39% من العدد الكلي للضحايا، بينما تنظيم الدولة كان مسؤولا عن 12%.

تسببت القوات الحكومية في مقتل 17%، والقوات الأجنبية وباقي الجماعات المعارضة في 13%، من العدد المذكور.

التقرير أوضح وقوع خسائر بشرية كبيرة بسبب الضربات الجوية الأمريكية والأفغانية التي راح ضحيتها 145 شخصا ومثلت أكبر سبب لسقوط قتلى مدنيين خلال هذه الفترة. وأضاف أن 140 قتيلا من بين هؤلاء سقطوا في ضربات جوية أمريكية.

البيان أضاف أن الاشتباكات المسلحة كانت وراء فقدان المدنيين حياتهم، بالدرجة الأولى، بينما ضحايا تفجيرات القنابل والهجمات الانتحارية، كانت بالدرجة الثانية.

يمثل هذا العدد انخفاضا نسبته 23% عن الفترة نفسها من العام الماضي حيث أن 799 مدنيا فقدوا حياتهم في أفغانستان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018.

محاولات لإقناع طالبان بالمشاركة في المحادثات الأفغانية

تحاول روسيا والولايات المتحدة والصين هذا الأسبوع إقناع مسلحي حركة طالبان بإجراء محادثات مع ساسة ومدنيين أفغان، وهي خطوة مهمة في عملية تهدف إلى إنهاء الحرب في أفغانستان، بحسب وكالة "رويترز".

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