ارتفاع ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 359 قتيلا واعتقال العشرات

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي شهدتها سريلانكا يوم الأحد الماضي إلى 359 قتيلا، حسبما أعلنت الشرطة اليوم الأربعاء، ولا يزال أكثر من 400 شخص في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة.

التفاصيل:

نقلت وكالة (بلومبرغ) عن وزير الدولة لشؤون الدفاع في سريلانكا روان ويجواردين أن الوضع الأمني تحت السيطرة، وأن العقل المدبر للهجمات كان ضمن الانتحاريين الذين قاموا بتنفيذ الهجمات.

نائب وزير الدفاع في سريلانكا، قال للصحفيين اليوم الأربعاء إن أحد المفجرين التسعة الذين نفذوا تفجيرات عيد القيامة يوم الأحد امرأة.

الشرطة في سريلانكا أعلنت أن حصيلة ضحايا التفجيرات التي شهدتها البلاد يوم الأحد الماضي ارتفعت إلى 359 قتيلا.

لا يزال أكثر من 400 شخص في المستشفى، بعضهم في حالة حرجة، كما تم اعتقال 18 شخصا على صلة بتلك الهجمات، ليصل إجمالي من تم اعتقالهم إلى 60 شخصا.

يعود ارتفاع حصيلة الضحايا إلى وفاة بعض المصابين متأثرين بجروحهم، وقد أدت الهجمات إلى إصابة نحو 500 شخص بجروح.

تنظيم الدولة، أعلن مسؤوليته عن التفجيرات، فيما اتهمت الحكومة السريلانكية جماعة إسلامية محلية هي (جماعة التوحيد الوطنية) بالوقوف وراء الهجمات، لكنها قالت إن الجماعة حصلت على الأرجح على مساعدة "دولية".

رئيس الوزراء رانيل ويكريميسينغي، قال لوسائل الإعلام مساء الثلاثاء "إن الجهاز الأمني بالتأكيد يرى أن هناك صلات أجنبية وبعض الأدلة تشير إلى ذلك" مضيفا" نتابع هذا الادعاء، كانت هناك شكوك بوجود صلات مع تنظيم الدولة ".

نفذت الشرطة السريلانكية، ليلا عمليات دهم جديدة واعتقلت 18 شخصا خلال عمليات البحث عن المتورطين في الهجمات، وتم توقيف نحو 60 شخصا منذ تفجيرات الأحد التي استهدفت فنادق فاخرة وكنائس كانت مزدحمة بالمصلين في أحد الفصح في العاصمة كولومبو ومدن أخرى.

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