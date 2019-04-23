88% نسبة الموافقة على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أن أكثر من 23 مليون ناخب صوتوا بالموافقة على التعديلات الدستورية، بنسبة 88.8%من إجمالي عدد الناخبين الذين شاركوا في الانتخابات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للهيئة، الثلاثاء، لإعلان نتائج الاستفتاء الذي جرى داخل وخارج البلاد خلال الفترة من 19-22 أبريل/نيسان الجاري.

التفاصيل:

عدد المشاركين في الاستفتاء بلغ 27 مليونا و193 ألفا و593 ناخبا شاركوا في الاستفتاء من إجمالي 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين لهم حق التصويت بنسبة مشاركة 44.33%.

23 مليونا و416 ألفا و741 ناخبا وافقوا على تعديلات الدستور بنسبة 88.83% فيما رفضها 2 مليون و945 ألفا و680 ناحبا بنسبة 11.17%.

نسبة الأصوات الصحيحة بلغت 26 مليونا و362 ألفا و421 ناخبا بنسبة 96.94%.

بلغ عدد الأصوات الباطلة 831 ألفا و172 ناخبا بنسبة 3.06 %.

خلفيات: