6 دول عربية في تقرير أممي عن العنف الجنسي في الصراعات

كشف تقرير للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن استخدام 6 دول عربية لـ"العنف الجنسي"، كأداة حرب في الصراعات المسلحة.

التفاصيل:

بحسب التقرير، الذي يناقشه مجلس الأمن الدولي، جاءت دول العراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان والصومال ضمن 19 دولة حول العالم تضمنها التقرير.

التقرير، الذي يغطي الفترة من يناير/ كانون الثاني 2018 إلى ديسمبر/ كانون أول من العام نفسه، أوضح أن مصطلح "العنف الجنسي المتصل بالنزاعات" يحيل إلى الاغتصاب والاسترقاق الجنسي والبغاء القسري والحمل القسري والإجهاض القسري والتعقيم القسري والزواج بالإكراه وسائر أشكال العنف الجنسي ذات الخطورة المماثلة، ولها صلة مباشرة أو غير مباشرة بنزاع من النزاعات.

أهم ما جاء في التقرير:

العراق

اختفاء 4 آلاف و271 امرأة من اليزيديين، ولا يشمل هذا العدد المفقودات من النساء والفتيات من الجماعات العرقية الأخرى اللواتي استهدفهن تنظيم الدولة، بمن فيهن النساء والفتيات من التركمان والشيعة.

سوريا

استخدام العنف الجنسي أثناء اعتقال النساء أو الفتيات وفي نقاط التفتيش، أصبح أمرًا اعتياديًا.

الأمم المتحدة تلقت تقارير عن أعمال عنف جنسي ارتكبتها القوات الحكومية (النظام) والميليشيات المتحالفة معها ضد كل من النساء والرجال أثناء الاعتقال والاحتجاز، وعند نقاط التفتيش.

ليبيا

وثق التقرير شهادات قدمتها نساء وفتيات مهاجرات كن ضحايا أو شهودا على اعتداءات جنسية مارسها مهربون ومتاجرون وأفراد من الجماعات المسلحة، وغيرهم.

اليمن

تزايد حالات الإبلاغ عن حدوث عنف جنسي، وخصوصا خلال الربع الأخير من 2018.

التقارير تشمل حالات اعتداء بدني أو جنسي واغتصاب واسترقاق جنسي ارتكبها في بعض الحالات أطراف النزاع.

تم رصد 472 حالة عنف جنسي في عام 2018، منها 341 حالة انطوت على ممارسة عنف جنسي ضد لاجئين وطالبي لجوء، و131 حالة، شملت 131طفلا (80 فتى و51 فتاة).

السودان

وثقت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور (يوناميد) 122 حادثة عنف جنسي شملت 199 ضحية، منهن 85 امرأة و105 فتيات و9 فتيان، في وسط وجنوب وشمال وغرب دارفور.

الصومال

أنماط العنف الجنسي السائدة تشمل حوادث اختطاف النساء والفتيات لأغراض الزواج القسري والاغتصاب من قبل الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة.

كما تشمل حوادث الاغتصاب الجماعي التي يرتكبها موظفو الدولة والمليشيات المرتبطة بالعشائر، ورجال مسلحون مجهولو الهوية.

تم توثيق اختطاف 34 فتاة لأغراض الزواج القسري والاغتصاب، فضلا عن اغتصاب 20 امرأة و250 فتاة وصبي واحد.

ارتكب هذه الحوادث عناصر مسلحة مجهولة (83) وحركة "الشباب" (34) وميليشيات عشائرية (33)، فضلا عن قوات إقليمية تابعة للدولة (52).

أمل كلوني أثناء جلسة مجلس الأمن (رويترز)

مشروع قرار