وزير: تفجيرات سريلانكا رد انتقامي على هجوم مسجدي نيوزيلندا

قال وزير الدولة السريلانكي لشؤون الدفاع، الثلاثاء، إن التفجيرات التي هزت سريلانكا، الأحد الماضي، خلال الاحتفال بعيد القيامة كانت ردا انتقاميا على الهجوم على مسجدين في نيوزيلندا.

التفاصيل:

الوزير السريلانكي روان ويجيواردين أضاف أمام برلمان بلاده أن هناك اعتقادا بمسؤولية تنظيمين إسلاميين داخل سريلانكا عن الهجوم.

ويجيواردين: كشف التحقيق الأولي أن ما حدث كان ردا انتقاميا على هجوم مسجدي نيوزيلندا، مضيفا أن التفجيرات نفذتها "جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم".

متحدث باسم الشرطة قال إنهم استجوبوا 40 شخصا على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية".

ارتفاع الضحايا:

ارتفعت حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا إلى 310 قتلى إثر وفاة عدة أشخاص متأثرين بجروحهم أمس، وفق متحدث باسم الشرطة الذي أعلن أيضا عن توقيفات جديدة.

كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا. ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.

حداد وطني:

بدأت سريلانكا الثلاثاء يوم حداد وطني بلزوم ثلاث دقائق صمت عن أرواح 310 قتلى سقطوا في عدة تفجيرات متزامنة على كنائس وفنادق في عيد الفصح.

تم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية وتقوم الإذاعات والتلفزيونات ببث برامج موسيقية. وأغلقت متاجر بيع الكحول.

خلفيات: