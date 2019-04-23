نيوزيلندا تمنح إقامة دائمة لمتضرري مجزرة المسجدين

أعلنت السلطات النيوزيلندية امكانية تقديم متضرري الهجوم الإرهابي على مسجدين في البلاد وأقرباءهم طلب الحصول على تصريح إقامة دائمة.

التفاصيل:

مكتب الهجرة النيوزيلندي ذكر في بيان عبر موقعه أنه تم السماح بإمكانية التقدم للحصول على تأشيرة دخول بهدف منح الإقامة الدائمة لمتضرري الهجومين الإرهابيين ولأقربائهم.

البيان أشار إلى أن التأشيرة سيتم منحها اعتباراً من الأربعاء، وأن الهدف من التأشيرة هو تثبيت صفة "مهاجر إلى نيوزيلندا" للأشخاص المتضررين بشكل مباشر من الهجمات أو لأقربائهم، الذين هم في وضع هجرة مؤقتة في الوقت الراهن.

مذبحة المسجدين:

منتصف مارس/ آذار الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدين في مدينة "كرايستشيرش" بنيوزيلندا؛ ما أسفر عن مقتل 50 مصليا، وإصابة مثلهم.

صوّر منفذ الهجوم الإرهابي، برينتون تارنت، جريمته عبر كاميرا ثبتها في قبعة كان يرتديها، وتمكن من بث 17 دقيقة منها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم حذفها لاحقا.

أعلنت الشرطة النيوزيلندية أن المتهم بارتكاب مجزرة مسجدي كرايستشيرش الشهر الماضي سيواجه 50 اتهاما بالقتل و39 اتهاما بالشروع في القتل، عندما يمثل أمام المحكمة هذا الأسبوع.

الأسترالي برينتون تارنت، منفذ الاعتداء على المسجدين في نيوزلندا