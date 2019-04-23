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فيسبوك يوظف مستشارة الشؤون القانونية في الخارجية الأمريكية

جنيفير نيوستيد، المستشارة القانونية لفيسبوك
جنيفير نيوستيد، المستشارة القانونية لفيسبوك
23/4/2019

أعلن فيسبوك اختيار مستشارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الأمريكية جنيفير نيوستيد لتكون المسؤولة القانونية لموقع التواصل الاجتماعي الذي يواجه عدة مشاكل على هذا الصعيد.

التفاصيل
  • ستحل نيوستيد التي بدأت مسيرتها كمحامية في منصب "المستشار القانوني العام" مكان كولن سترتش الذي أعلن رحيله عن المجموعة العام الماضي، وفق بيان الموقع الأزرق.
  • من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان الإثنين مغادرة نيوستيد لمنصبها، وشكرها على خدمتها للوزارة منذ نهاية 2017.
  • كما أعلن فيسبوك عن تعيين "جون بينات" في منصب مسؤول التواصل، وأعطاه صفة "نائب رئيس التواصل الدولي".
  • يحل بينات الذي سبق أن عمل في غوغل ومايكروسوفت، مكان كارين ماروني التي كانت أعلنت مغادرتها في بداية العام.
خلفيات
  • منذ أكثر من عامين، يواجه فيسبوك إشكالات تكاد لا تتوقف حول مضامين المنشورات على المنصة كما حماية بيانات مستخدميه.
  • تثير هذه الاشكالات لفيسبوك تحقيقات ومتابعات في عدة دول.
  • كانت نيوستيد أول امرأة تتولى هذا المنصب في الخارجية الأمريكية.
  • واجه فيسبوك استقالات لعدة مسؤولين كبار خلال العامين الماضيين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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