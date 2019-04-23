فيسبوك يوظف مستشارة الشؤون القانونية في الخارجية الأمريكية

أعلن فيسبوك اختيار مستشارة الشؤون القانونية في وزارة الخارجية الأمريكية جنيفير نيوستيد لتكون المسؤولة القانونية لموقع التواصل الاجتماعي الذي يواجه عدة مشاكل على هذا الصعيد.
التفاصيل
- ستحل نيوستيد التي بدأت مسيرتها كمحامية في منصب "المستشار القانوني العام" مكان كولن سترتش الذي أعلن رحيله عن المجموعة العام الماضي، وفق بيان الموقع الأزرق.
- من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان الإثنين مغادرة نيوستيد لمنصبها، وشكرها على خدمتها للوزارة منذ نهاية 2017.
- كما أعلن فيسبوك عن تعيين "جون بينات" في منصب مسؤول التواصل، وأعطاه صفة "نائب رئيس التواصل الدولي".
- يحل بينات الذي سبق أن عمل في غوغل ومايكروسوفت، مكان كارين ماروني التي كانت أعلنت مغادرتها في بداية العام.
خلفيات
- منذ أكثر من عامين، يواجه فيسبوك إشكالات تكاد لا تتوقف حول مضامين المنشورات على المنصة كما حماية بيانات مستخدميه.
- تثير هذه الاشكالات لفيسبوك تحقيقات ومتابعات في عدة دول.
- كانت نيوستيد أول امرأة تتولى هذا المنصب في الخارجية الأمريكية.
- واجه فيسبوك استقالات لعدة مسؤولين كبار خلال العامين الماضيين.