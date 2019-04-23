رويترز: حميدتي يتطلع للرئاسة في السودان بعد الإطاحة بالبشير

ينتمي حميدتي لفخذ المحاميد من قبيلة الرزيقات الهلالية ذات العمق الشعبي الكبير في دارفور وتشاد والعديد من دول أفريقيا، وفي مرحلة مبكرة من شبابه نشط في تجارة الإبل وحماية القوافل.