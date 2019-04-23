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سياسة

ردود أفعال متباينة بعد تشديد أمريكا العقوبات على إيران

منشأة نفط إيرانية
منشأة نفط إيرانية
23/4/2019

تباينت ردود الفعل الدولية بعد تشديد أمريكا العقوبات على إيران مع إلغاء إعفاء 8 دول من استيراد النفط الإيراني.

ارتفاع أسعار النفط:
  • واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد وصولها أمس إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إلغاء إعفاء 8 دول من استيراد النفط من إيران إلى ما بعد أول أيار/مايو المقبل.
  • ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن صباح اليوم بنسبة 0.8% بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عدم تمديد فترة الإعفاء من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران.
  • ارتفع سعر خام برنت صباح اليوم بمقدار 57 سنت إلى 74.61 دولار للبرميل تسليم يونيو/حزيران المقبل.
 ترحيب سعودي:
  • رحب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف بقرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات من العقوبات الإيرانية بحلول مايو/ أيار.
  • العساف: هذه خطوة ضرورية لوقف سياسة طهران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.
  • العساف: المملكة تقدم دعمها الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.
الصين تشكو للولايات المتحدة
  • وزارة الخارجية الصينية قالت إنها شكت رسميا للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني.
  • قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية: الصين تعارض بحزم فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب.
  • قنغ شوانغ: سيسهم قرار الولايات المتحدة في عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وفي سوق الطاقة العالمية، نحث الولايات المتحدة على اتباع نهج مسؤول والاضطلاع بدور بناء وليس العكس. 
أوربا تواصل العمل مع إيران:
  • المفوضية الأوربية: قرار واشنطن إنهاء إعفاءات النفط الإيراني مؤسف وسنواصل احترام الاتفاق النووي.
  • المتحدثة باسم الشؤون الخارجية: نحن نأسف لهذا القرار؛ سنستمر بالالتزام بخطة العمل لمشتركة والشاملة مع إيران، طالما إيران ملتزمة من طرفها بالاتفاق. 
خلفيات
  • أعلنت واشنطن أن جميع الإعفاءات ستنتهي بحلول مايو/أيار، مما تسبب في ارتفاع الأسعار ويضع ضغطا على المستوردين لوقف وارداتهم من إيران تماما.
  • كانت الصين واحدة من ثمانية مشترين عالميين نالوا إعفاءات لاستيراد النفط الخام في نوفمبر تشرين الثاني.
  • الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني بإجمالي واردات بلغ العام الماضي 29.27 مليون طن، بما يعادل حوالي 585 ألفا و400 برميل يوميا، وهو ما يشكل نحو 6 % من إجمالي واردات الصين النفطية.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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