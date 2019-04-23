ردود أفعال متباينة بعد تشديد أمريكا العقوبات على إيران

تباينت ردود الفعل الدولية بعد تشديد أمريكا العقوبات على إيران مع إلغاء إعفاء 8 دول من استيراد النفط الإيراني.

ارتفاع أسعار النفط:

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الثلاثاء بعد وصولها أمس إلى أعلى مستوى لها منذ ستة أشهر، في أعقاب إعلان الولايات المتحدة إلغاء إعفاء 8 دول من استيراد النفط من إيران إلى ما بعد أول أيار/مايو المقبل.

ارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط في تعاملات بورصة لندن صباح اليوم بنسبة 0.8% بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" عدم تمديد فترة الإعفاء من الالتزام بالعقوبات الأمريكية على إيران.

ارتفع سعر خام برنت صباح اليوم بمقدار 57 سنت إلى 74.61 دولار للبرميل تسليم يونيو/حزيران المقبل.

ترحيب سعودي:

رحب وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف بقرار الولايات المتحدة إنهاء كل الإعفاءات من العقوبات الإيرانية بحلول مايو/ أيار.

العساف: هذه خطوة ضرورية لوقف سياسة طهران "المزعزعة للاستقرار" في المنطقة.

العساف: المملكة تقدم دعمها الكامل للخطوة التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها خطوة لازمة لحمل النظام الإيراني على وقف سياساته المزعزعة للاستقرار ودعمه ورعايته للإرهاب حول العالم.

الصين تشكو للولايات المتحدة

وزارة الخارجية الصينية قالت إنها شكت رسميا للولايات المتحدة على خلفية قرارها إنهاء الإعفاء من العقوبات على واردات النفط الإيراني.

قنغ شوانغ المتحدث باسم وزارة الخارجية: الصين تعارض بحزم فرض الولايات المتحدة عقوبات أحادية الجانب.

قنغ شوانغ: سيسهم قرار الولايات المتحدة في عدم الاستقرار بالشرق الأوسط وفي سوق الطاقة العالمية، نحث الولايات المتحدة على اتباع نهج مسؤول والاضطلاع بدور بناء وليس العكس.

أوربا تواصل العمل مع إيران:

المفوضية الأوربية: قرار واشنطن إنهاء إعفاءات النفط الإيراني مؤسف وسنواصل احترام الاتفاق النووي.

المتحدثة باسم الشؤون الخارجية: نحن نأسف لهذا القرار؛ سنستمر بالالتزام بخطة العمل لمشتركة والشاملة مع إيران، طالما إيران ملتزمة من طرفها بالاتفاق.

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