حقائق عن مضيق هرمز.. شريان النفط للعالم

دعت الولايات المتحدة إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين، وذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف شراء الخام منها.

التفاصيل:

وكالة رويترز نقلت عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة" في المضيقين.

التصريحات تأتي بعد أن قال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن بلاده ستغلق مضيق هرمز إذا تم منع طهران من استخدامه.

وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت عن الجنرال علي رضا تكسيري قوله "وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".

تكسيري: في حالة أي تهديد فلن يكون هناك أدنى شك في أننا سنحمي المياه الإيرانية وسندافع عنها.

التهديد الإيراني جاء عقب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر عدم تمديد الإعفاءات، الخاصة ببعض الدول والتي تتيح لها الحصول على النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية، بداية من مايو/ أيار المقبل.

حقائق عن مضيق هرمز