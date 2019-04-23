حقائق عن مضيق هرمز.. شريان النفط للعالم

دعت الولايات المتحدة إيران إلى إبقاء مضيقي هرمز وباب المندب مفتوحين، وذلك بعد يوم من مطالبة الولايات المتحدة مشتري النفط الإيراني بوقف شراء الخام منها.
التفاصيل:
- وكالة رويترز نقلت عن مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية "نطالب إيران وجميع الدول باحترام حرية تدفق الطاقة والتجارة وحرية الملاحة" في المضيقين.
- التصريحات تأتي بعد أن قال قائد البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن بلاده ستغلق مضيق هرمز إذا تم منع طهران من استخدامه.
- وكالة أنباء فارس شبه الرسمية نقلت عن الجنرال علي رضا تكسيري قوله "وفقا للقانون الدولي فإن مضيق هرمز ممر بحري وإذا مُنعنا من استخدامه فسوف نغلقه".
- تكسيري: في حالة أي تهديد فلن يكون هناك أدنى شك في أننا سنحمي المياه الإيرانية وسندافع عنها.
- التهديد الإيراني جاء عقب إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قرر عدم تمديد الإعفاءات، الخاصة ببعض الدول والتي تتيح لها الحصول على النفط الإيراني دون مواجهة عقوبات أمريكية، بداية من مايو/ أيار المقبل.
حقائق عن مضيق هرمز
- مضيق هرمز طريق هام للشحن يربط بين أماكن إنتاج النفط في الشرق الأوسط وأسواقه العالمية في آسيا وأوربا وأمريكا الشمالية.
- يمر عبر المضيق، الذي يفصل بين إيران وعمان ويربط الخليج العربي بخليج عمان وبحر العرب، نحو خمس حجم النفط المتداول عالميا.
- يبلغ عرض المضيق 33 كيلومترا في أضيق نقاطه، ولكن عرض ممر سفن الشحن يبلغ 3 كيلومترات في كل اتجاه.
- حسب تقديرات لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية من عام 2016، يمر عبر المضيق 18.5 مليون برميل نفط يوميا بما يعادل 30 في المئة من النفط الخام ومشتقاته المنقول عبر البحر عالميا.
- حسب تقديرات شركة "فورتيكسا" لتحليل بيانات النفط، تم شحن نحو 17.2 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات عبر المضيق عام 2017 وحوالي 17.4 مليون برميل في اليوم في النصف الأول من عام 2018.
- يمر عبر المضيق نحو كل صادرات الغاز المسال من قطر، التي تعد أكبر مصدر للغاز المسال في العالم.
- يتمركز الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بهدف حماية السفن التجارية في الخليج وعبر المضيق.
- شهد المضيق ما عرف بحرب الناقلات خلال الحرب العراقية- الإيرانية بين عامي 1980 و1988.
- في يوليو/ تموز عام 1988، أسقطت البحرية الأمريكية طائرة مدنية إيرانية مما تسبب في مصرع 290 شخصا كانوا على متنها.
- واشنطن قالت إنها اعتقدت خطأ أن الطائرة كانت مقاتلة، فيما قالت طهران إن الحادث كان متعمدا.
- في يوليو/ تموز 2010، تعرضت ناقلة نفط يابانية لهجوم في مضيق هرمز.
- جماعة تطلق على نفسها "كتائب عبد الله عزام"، يعتقد أنها على علاقة بتنظيم القاعدة، مسؤوليتها عن الهجوم.
- في عام 2008، قالت واشنطن إن قوارب تابعة للبحرية الإيرانية طهران هددت ثلاث سفن حربية تابعة لها بعد أن اقتربت منها.
- هددت إيران عدة مرات بإغلاق المضيق إذا تمت مهاجمتها أو كرد انتقامي لفرض عقوبات أمريكية أو أوربية ضدها.