تنظيم الدولة يتبنى تفجيرات سريلانكا

تبنى تنظيم الدولة، الثلاثاء، تفجيرات سريلانكا الدامية التي استهدفت الأحد كنائس وفنادق وأودت بحياة أكثر من 320 قتيلا وإصابة أكثر من 500 آخرين.

التفاصيل:

وكالة أعماق التابعة للتنظيم ذكرت في بيان تناقلته "حسابات مؤيدة للتنظيم" على تطبيق "تلغرام": "منفذو الهجوم الذي استهدف رعايا دول التحالف والنصارى في سريلانكا أول أمس من مقاتلي الدولة الإسلامية".

لم يقدم البيان أي تفاصيل أخرى بشأن هوية منفذي الهجمات أو جنسياتهم.

وزير الدولة لشؤون الدفاع السريلانكي روان ويجيواردين قال إن "التحقيقات الأولية كشفت أن ما حدث في سريلانكا كان رداً انتقامياً على الهجوم ضد المسلمين في كرايستشيرش" في نيوزيلندا.

ويجيواردين أمام البرلمان: هناك اعتقاد بمسؤولية تنظيمين إسلاميين داخل سريلانكا عن الهجوم.

ويجيواردين: كشف التحقيق الأولي أن ما حدث كان ردا انتقاميا على هجوم مسجدي نيوزيلندا.

ويجيواردين: التفجيرات نفذتها "جماعة التوحيد الوطنية وجمعية ملة إبراهيم".

متحدث باسم الشرطة قال إنهم استجوبوا 40 شخصا على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية".

ارتفاع الضحايا:

ارتفعت حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا إلى 320 قتيلا إثر وفاة عدة أشخاص متأثرين بجروحهم أمس، وفق متحدث باسم الشرطة الذي أعلن أيضا عن توقيفات جديدة.

كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 310 أشخاص‘ ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.

ضحايا أطفال

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء في جنيف مقتل ما لا يقل عن 45 طفلا وفتى بينهم طفل عمره 18 شهرا في هجمات سريلانكا.

كريستوف بوليراك المتحدث باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف): المجموع الآن هو 45 طفلا وفتى قتيل.

بوليراك: أطفال آخرون أصيبوا بجروح وهم الآن يصارعون الموت، ما ينذر بارتفاع هذه الحصيلة.

أكدت يونيسف أن 27 طفلا قتلوا و10 جرحوا في الهجوم على كنيسة سان سيباستيان في نيغومبو.

في مدينة باتيكالوا الواقعة شرقا، قتل 13 طفلا بينهم طفل عمره 18 شهرا، وفق يونيسف.

الأطفال الأربعون الذين قتلوا في المدينتين سريلانكيون، وأكدت يونيسف أن خمسة أطفال آخرين من جنسيات أجنبية قضوا في الاعتداءات أيضا.

قتل في الاعتداءات ثلاثة من أبناء الملياردير الدنماركي أندريس هولش بوفلسن الذي كان يمضي عطلة مع أسرته في عطلة الأسبوع، وفق المتحدث باسم مجموعة بيست سيلر لبيع الملابس بالتجزئة التي يملكها الملياردير.

نقل 20 طفلا وفتى إلى المستشفى في أعقاب الهجوم في كولومبو، بينهم 4 لا يزالون في العناية الفائقة.

حداد وطني:

بدأت سريلانكا الثلاثاء يوم حداد وطني بلزوم ثلاث دقائق صمت على أرواح 320 قتلوا في عدة تفجيرات متزامنة على كنائس وفنادق في عيد الفصح.

تم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية وتقوم الإذاعات والتلفزيونات ببث برامج موسيقية. وأغلقت متاجر بيع الكحول.

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