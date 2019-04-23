تركيا: لجنة الانتخابات تعيد النظر في أكثر من 41 ألف صوت بإسطنبول

قرّرت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا إعادة النظر في أصوات 41 ألف و132 شخصا ورؤساء مراكز الاقتراع من الذين لم يكونوا موظفين حكوميين.

التفاصيل:

قرار اللجنة العليا للانتخابات يأتي بعد الاعتراض الاستثنائي الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية وطلب من خلاله إعادة انتخابات رئاسة بلدية إسطنبول.

حزب العدالة والتنمية أشار في اعتراضه إلى وجود ألفين و308 أصوات لأشخاص لا يحق لهم التصويت وفق القانون، وألف و229 شخصا متوفين، وأصوات 10 آلاف شخص موجودين في السجون وأصواتهم في مناطق أخرى.

نائب رئيس الحزب علي إحسان ياووز قال في تصريحات صحفية عقب تقديمه الاعتراض بالعاصمة أنقرة "هناك شبهات عالقة في الانتخابات، ونحن لم نتخلص منها".

مرشح حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو تسلم الأربعاء الماضي وثيقة رئاسة بلدية إسطنبول من لجنة الانتخابات بالمدينة بعد أن أظهرت النتائج حصوله على 4 ملايين و169 ألفا و765 صوتا، مقابل حصول مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم على 4 ملايين و156 ألفا و36 صوتا في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية شهر مارس/ آذار الماضي.

ترك الجدل:

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا، الخميس الماضي، إلى ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية وتوطيد وحدة البلاد.

أردوغان قال إن علينا ترك الجدال والسجال الحاصل حول الانتخابات المحلية، والالتفات إلى المسائل الاقتصادية والأمنية، فالمصافحة والعناق وتوطيد وحدتنا سيكون عنوان المرحلة المقبلة.

أردوغان: انتهى الجدل الذي ساد خلال فترة الانتخابات المحلية، الجميع الآن يتجهون إلى حياتهم اليومية ويركزون على أعمالهم.

أردوغان قال إنه يجب ترك الخلافات السياسية في المسائل المتعلقة بوجودية البلد جانبًا، والتحرك في إطار "تحالف تركيا" مع 82 مليون شخص.

أردوغان: كافة الأحزاب السياسية لديها حق الاعتراض على نتائج الانتخابات، وهناك أحزاب استخدمت هذا الحق في السابق، واليوم حزب العدالة والتنمية يستخدم هذا الحق الدستوري والقانوني.

أردوغان: خضنا عرسا ديمقراطيا رائعا ليلة 31 مارس، وكانت نسبة المشاركة عالية جدا، ولا يمكن رؤية هذه النسبة في الكثير من دول العالم، حتى في الولايات المتحدة تكون المشاركة في بعض الاستحقاقات الانتخابية دون الـ 50 بالمئة".

دعا أردوغان جميع الساسة الأتراك إلى التحلي بروح المسؤولية، مبينا أن تركيا لن تشهد أي استحقاق انتخابي خلال السنوات الأربع القادمة، وأن هذه المدة ستكون حافلة بالإجراءات التنفيذية.

قال أردوغان إن على تركيا أن تستغل جيدا الأعوام الأربعة والنصف المقبلة لحين موعد الانتخابات المقبلة وأن تحل المشكلات الاقتصادية والأمنية ومواصلة الإصلاحات الهيكلية في الوقت نفسه.

الانتخابات المحلية التركية: