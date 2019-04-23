السعودية تنفذ حكم الإعدام في 37 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة ب"الإرهاب".

التفاصيل:

الوزارة قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في خمس مناطق هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث العدد الأكبر من السكان من الأقلية الشيعية.

البيان ذكر أنه تمت إدانتهم "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى".

جميع من نُفذ فيهم حكم الإعدام ومجموعهم 37 شخصا من السعوديين، دون أن يذكر انتماءات لهم أو أعمار، وأوردت الوزارة أسماءهم جميعا.

البيان أوضح أنه تم "إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة مع صلب أحدهم ويدعي خالد التويجري".

الوزارة أكدت أن تلك الأحكام تم التصديق عليها من "محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذها وتم التنفيذ اليوم في 6 أماكن".

تقوم السعودية بتنفيذ غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف.

تنفيذ أحكام القضاء الشرعي بحق ٣٧ مداناً بقضايا إرهابية وأمنية. pic.twitter.com/hM8O9Jzii5 — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) April 23, 2019

خلفيات: