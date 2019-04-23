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سياسة|السعودية

السعودية تنفذ حكم الإعدام في 37 شخصا

السلطات السعودية أعدمت مئة شخص على الأقل في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية
السلطات السعودية أعدمت مئة شخص على الأقل في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية
23/4/2019

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الثلاثاء، تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 37 سعوديا في خمس مناطق مختلفة بعد إدانتهم بتهم متعلقة ب"الإرهاب".

التفاصيل:
  • الوزارة قالت في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه تم تنفيذ أحكام الإعدام في خمس مناطق هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم (وسط) والمنطقة الشرقية حيث العدد الأكبر من السكان من الأقلية الشيعية.    
  • البيان ذكر أنه تمت إدانتهم "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى".
  • جميع من نُفذ فيهم حكم الإعدام ومجموعهم 37 شخصا من السعوديين، دون أن يذكر انتماءات لهم أو أعمار، وأوردت الوزارة أسماءهم جميعا.
  • البيان أوضح أنه تم "إحالتهم للقضاء الشرعي بعد توجيه الاتهام لهم بارتكابهم تلك الجرائم صدرت بحقهم صكوك شرعية تقضي بثبوت ما نسب لهم شرعاً والحكم عليهم بالقتل تعزيرا، وإقامة حد الحرابة مع صلب أحدهم ويدعي خالد التويجري".
  • الوزارة أكدت أن تلك الأحكام تم التصديق عليها من "محكمة الاستئناف المختصة ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذها وتم التنفيذ اليوم في 6 أماكن".
  • تقوم السعودية بتنفيذ غالبية أحكام الإعدام بقطع الرأس بالسيف.

خلفيات:     
  • السلطات السعودية أعدمت مئة شخص على الأقل في قضايا مختلفة منذ بداية السنة الحالية، بحسب بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء الحكومية.
  • تعتبر السعودية من أكثر الدول التي تطبّق أحكام الإعدام بتهم التورط بأعمال إرهابية أو جرائم قتل أو اغتصاب أو إتجار بالمخدرات.
  • في عام 2018، تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أكثر من 120 شخصا.
  • الرياض أعدمت 153 شخصا عام 2016، والسعودية تأتي بعد الصين وإيران ضمن أكثر دول العالم التي تطبق حكم الإعدام.   
  • اعتادت السعودية اللجوء لحد الحرابة والقتل أو ما يعرف بالإعدام، رغم مناشدات دولية بالتوقف عن استخدام هذه العقوبة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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