ارتفاع حصيلة ضحايا تفجيرات سريلانكا إلى 310 قتلى

ارتفعت حصيلة اعتداءات أحد الفصح في سريلانكا إلى 310 قتلى إثر وفاة عدة أشخاص متأثرين بجروحهم ليل الإثنين الثلاثاء، وفق متحدث باسم الشرطة الذي أعلن أيضا عن توقيفات جديدة.

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المتحدث باسم الشرطة روان غوناسيكيرا: السلطات استجوبت في هذه المرحلة 40 شخصا على خلفية التفجيرات التي نسبت إلى جماعة إسلامية محلية هي "جماعة التوحيد الوطنية".

كانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 290 شخصا. ولا يزال عدد الجرحى قرابة 500.

حداد وطني

بدأت سريلانكا يوم حداد وطني الثلاثاء مع التوقف صمتا لثلاث دقائق تكريما لأرواح ضحايا الاعتداءات التي استهدفت كنائس كانت تحيي قداس عيد الفصح وفنادق فخمة في الجزيرة الواقعة جنوب آسيا.

تم تنكيس الأعلام على المباني الحكومية وتقوم الإذاعات والتلفزيونات ببث برامج موسيقية. وأغلقت متاجر بيع الكحول.

في كنيسة القديس أنطونيوس في كولومبو التي شهدت أول اعتداء انتحاري صباح الأحد، تجمع عشرات الأشخاص وصلوا بصمت حاملين شموعا وبكى عدد منهم. ولدى انتهاء دقائق الصمت الثلاث بدأوا بالصلاة بصوت مرتفع.

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