إيداع الملياردير الجزائري يسعد ربراب السجن

قررت السلطات الجزائرية إيداع الملياردير الجزائري يسعد ربراب، أغنى رجل في الجزائر، السجن إثر مثوله مساء الإثنين أمام النيابة في تحقيق يتعلق بمكافحة الفساد، وفق تقارير إخبارية.

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الحرس الوطني أوقف رئيس ومدير عام مجموعة "سيفيتال" يوم الإثنين للتحقيق معه.

التلفزيون الجزائري ذكر الإثنين أنه تم توقيف ربراب (74 عاما) "للاشتباه بتورطه في التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج"، إضافة إلى "شبهة بتضخيم فواتير استيراد عتاد مستعمل رغم استفادته من امتيازات مصرفية وجمركية وضريبية".

كان مؤسس "سيفيتال" نفى توقيفه في تغريدة الإثنين قائلا إنه حضر فقط إلى مركز الشرطة على خلفية احتجاز السلطات معدات صناعية لشركته في ميناء الجزائر العاصمة، معتبرا أن هذا الاحتجاز غير قانوني.

لم تعلق "سيفيتال" حتى الآن على توقيف مؤسسها.

توظف شركة "سيفيتال" 12 ألف شخص وتعمل في مجال الإلكترونيات والفولاذ والأغذية، كما حصلت في السنوات الأخيرة على أعمال في فرنسا.

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