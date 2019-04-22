واشنطن تعتزم فرض عقوبات على مستوردي النفط الإيراني

نقلت وكالة أسوشيتد برس عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الإدارة الأمريكية تعتزم إبلاغ خمس دول، بينها دول حليفة، بأنها لن تكون معفاة من العقوبات إذا واصلت استيراد النفط الإيراني.

التفاصيل:

قال ثلاثة مسؤولين أمريكيين إن وزير الخارجية مايك بومبو سيعلن اليوم الإثنين أن الإدارة لن تجدد الاستثناءات من العقوبات لخمس دول تستورد النفط الإيراني بعد انتهاء مدة هذه الاستثناءات في 2 مايو/أيار المقبل.

الدول الخمس هي الصين والهند وتركيا واليابان وكوريا الجنوبية.

لم توضح المصادر ما إذا كانت الدول الخمس ستحصل على وقت إضافي لتخفيض مشترياتها من النفط الإيراني أم أنها ستخضع للعقوبات الأمريكية بشكل فوري بدءا من 3 مايو/أيار إذا لم توقف واردات النفط الإيراني.

قال المسؤولون الأمريكيون إنهم لا يتوقعون حدوث انخفاض كبير في المعروض من النفط بالنظر إلى زيادة الإنتاج من قبل دول أخرى، من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

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