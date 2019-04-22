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سياسة|سريلانكا

مقتل ثلاثة من أبناء ملياردير دنمركي في تفجيرات سريلانكا

رجل الأعمال الدنمركي أندرس هولش بولسن وزوجته
رجل الأعمال الدنمركي أندرس هولش بولسن وزوجته
22/4/2019

قال متحدث باسم شركة الأزياء المملوكة لأندرس هولش بولسن، أغنى رجل في الدنمارك، إن بولسن وزوجته فقدا ثلاثة من أبنائهم الأربعة في تفجيرات سريلانكا أمس الأحد.

التفاصيل
  • وسائل إعلام دنماركية قالت إن الأسرة كانت تقضي عطلة في سريلانكا.
  • يملك بولسن شركة (بست سيلر) للأزياء، التي تضم علامات تجارية مثل (فيرو مودا) و(جاك آند جونز)، وهي صاحبة أغلبية الأسهم في شركة أسوس لمبيعات التجزئة كما تحظى بحصة كبيرة في زالاندو للتجارة الإلكترونية.
  • بحسب مجلة فوربس، يملك بولسن أكثر من 1% من الأراضي في اسكتلندا.
  • وقعت سلسلة انفجارات في كنائس وفنادق فاخرة في أنحاء سريلانكا أمس الأحد مما أدى إلى مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.
  • قال محقق كبير، الإثنين، إن سبعة انتحاريين شاركوا في تنفيذ الهجمات.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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