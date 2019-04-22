مقتل ثلاثة من أبناء ملياردير دنمركي في تفجيرات سريلانكا

قال متحدث باسم شركة الأزياء المملوكة لأندرس هولش بولسن، أغنى رجل في الدنمارك، إن بولسن وزوجته فقدا ثلاثة من أبنائهم الأربعة في تفجيرات سريلانكا أمس الأحد.

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