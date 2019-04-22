قوات الوفاق تجبر حفتر على التراجع جنوب طرابلس

قالت القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية إنها تمكنت من التمركز بالقرب من الحدود الإدارية لمدينة غريان، جنوب العاصمة، بعد التقائها بقوات المنطقة العسكرية غرب طرابلس.

التفاصيل:

تمكنت قوات حكومة الوفاق من السيطرة، خلال معارك الأحد، على منطقة "الطويشة"، وضيقت الخناق على قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المتمركزة بين مطار طرابلس العالمي ومنطقة قصر بن غشير.

عملية بركان الغضب في بيان على صفحتها على فيسبوك: قواتنا حققت تقدما هاما وسيطرت على آليات عسكرية في محور وادي الربيع، كما دمرت سيارات عسكرية ودبابة على مشارف غريان.

بركان الغضب: الجيش الليبي نفذ 9 طلعات جوية (الأحد) استهدف مواقع خروج الطيران الذي يقصف العاصمة طرابلس وقاعدة الوطية وتمركزات لقوات حفتر في محيط مدينة غريان.

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني طالب مجلس الأمن بتشكيل لجنة تقصي حقائق للكشف عما وصفه بخروق دول داعمة لهجوم حفتر على العاصمة طرابلس.

تصريحات أحمد المسماري المتحدث باسم قوات حفتر:

قواتنا البرية لا تزال تخوض معاك طاحنة حول العاصمة طرابلس.

منطقة العزيزية تشهد معارك كر وفر، ورصدنا قوائم لقتلى قوات الوفاق تشمل مقاتلين أجانب من دول أجنبية وعربية.

سلاح الجو نفذ الأحد طلعات جوية ناجحة إذ تم تدمير 10 أهداف.

ارتفاع عدد القتلى:

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 254 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 1200 شخص في الاشتباكات التي تشهدها العاصمة الليبية منذ الأسبوع الماضي.

المنظمة على صفحتها على تويتر قالت إن فرق الطوارئ الطبية المتخصصة أجرت نحو 150 عملية جراحية.

الصحة العالمية: الفرق الطبية التابعة للمنظمة تقدم المساعدة لهذه المستشفيات.

خلفيات: