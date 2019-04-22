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غوغل تحظر قناة نشرت أخبارا عن انتهاكات إسرائيل بحق الأسرى

22/4/2019

حظر محرك البحث العملاق غوغل حسابات لقناة إيرانية ناطقة بالإسبانية لنشرها أخبارا وتقارير عن استخدام إسرائيل الأسرى الفلسطينيين كفئران تجارب لأدوية جديدة.

التفاصيل:
  • موقع تليفزيون هيسبان الإيراني "HispanTV" الناطق باللغة الإسبانية قال (السبت) إنه تم حظر قناته على يوتيوب وكذلك قناة تليفزيون برس تي في منددا أنه عمل ضد حرية التعبير.
  • بحسب صحيفة جيروزيلم بوست، كتب تليفزيون هيسبان الخبر تحت عنوان " رقابة يوتيوب لهيسبان، ثمن كونك صوت المضطهدين".
  • "تم تعطيل حسابك ولا يمكن استعادته لأنه تم استخدامه بطريقة تنتهك سياسيات غوغل"، تظهر هذه الرسالة عند محاولة فتح صفحات هيسبان وبرس تي في على يوتيوب.
  • بحسب قناة "TV Press" فإن حسابها على "يوتيوب" لا يزال موجودا، لكن لا يتسنى للمسؤولين إضافة أي محتوى جديد.
  • القناة أشارت إلى أنه هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها حسابها على "يوتيوب" للحظر، مضيفة أن "غوغل" ترفض تقديم أي تفسير لذلك.

تليفزيون هيسبان:
  • أطلق تليفزيون هيسبان الذي تديره هيئة إذاعة الجمهورية الإيرانية في عام 2011، وفي عام 2014 أعلنت إيران عن خطة لتوسيع نفوذها الإعلامي في أمريكا اللاتينية.
  • جرى إغلاق حساب قناة هيسبان في سبتمبر 2013، ثم تم فتح قناة جديدة، ولكن تم إغلاقها بعد شهرين تقريبا، وجرى فتح قناة أخرى، لكنها تعرضت للمصير نفسه بعد 5 أشهر.
  • وكالة فارس الإيرانية: أثارت العلاقات الإيرانية القوية والمتنامية بسرعة مع أمريكا اللاتينية دهشة في الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين منذ أن أقامت طهران والدول اللاتينية تحالفًا ضد القوى الإمبريالية والاستعمارية.
التجارب على الأسرى
  • تقارير إعلامية كشفت أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجري تجارب الأدوية الجديدة على الأسرى الفلسطينيين.
  • التقارير قالت إن وزارة الصحة الإسرائيلية اعتادت إصدار تصاريح لشركات الأدوية الكبرى لإجراء تجاربها على الأسرى الفلسطينيين.
المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام إسرائيلية
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