شاهد: مئات المستوطنين يقتحمون حائط البراق في ثالث أيام "الفصح"

مدير الحرم الإبراهيمي ورئيس السدنة حفظي أبو سنينة، أن هذا الإجراء من إغلاق الحرم أمام المصلين المسلمين "تعدٍ سافر على حرمة الحرم، واعتداء استفزازي على حق المسلمين بالوصول الى أماكن العبادة الخاصة بهم".