سريلانكا تعتقل 24 وتفرض حظر تجول ليلي بالعاصمة كولومبو

فرضت الحكومة السريلانكية، الإثنين، حظر تجول بالعاصمة كولومبو من 8 مساء إلى 4 فجرا،بعد يوم من مقتل 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين، في عدة تفجيرات استهدفت كنائس وفنادق في عيد القيامة.

أعادة الحكومة فرض حظر التجوال ثانية بعد أن أعلنت رفعه في وقت مبكر اليوم الإثنين.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرات. لكن الشرطة قالت الإثنين إنها أوقفت 24 شخصًا جميعهم من السكان المحليين، ويجري استجوابهم من قبل إدارة التحقيقات الجنائية.

التفاصيل:

ناطق باسم الشرطة في سريلانكا قال، صباح الإثنين، إن حصيلة تفجيرات أحد الفصح ارتفعت إلى حوالي 290 قتيلًا و500 جريح، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد.

تصريحات الشرطة جاءت بعد بضع ساعات على الإعلان عن تفكيك قنبلة في المطار الرئيسي لكولومبو. وقال متحدث باسم القوات الجوية إنه تم العثور على عبوة ناسفة داخل أنبوب بلاستيكي بالقرب من المطار وتم نزع فتيلها في وقت متأخر من ليل الأحد.

وقعت الأحد ستة انفجارات متتالية، ثم انفجاران آخران بعد ساعتين.

في وقت مبكر من الإثنين، رفعت الحكومة حظر التجول الذي فرض الأحد في كل أنحاء الجزيرة عقب الاعتداءات. لكن حركة المرور كانت ضعيفة على غير المعتاد في العاصمة المزدحمة عادة، وما زال هناك وجود أمني كبير في المدينة التي استهدف أحد التفجيرات المدمرة كنيسة سان سيباستيان فيها.

الأقلية المسيحية الصغيرة في سريلانكا، التي تشكل 6% من السكان البالغ عددهم نحو 21 مليون نسمة، كانت قد استهدفت بأعمال عنف في الماضي، لكن ليس على هذا المستوى من الوحشية.

تفجيرات سريلانكا (رويترز)

شاهد من رويترز قال إن جنودًا مزودين بأسلحة آلية وقفوا أمام الفنادق الرئيسية ومركز التجارة العالمي في الحي التجاري الذي تقع فيه الفنادق الأربعة التي استهدفت يوم الأحد.

عشرات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل خلال الليل في المطار الرئيسي، بدؤوا كذلك في العودة إلى بيوتهم بعد رفع القيود.

الحكومة منعت أيضا الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي والتراسل بما في ذلك فيسبوك وواتساب، ما أدى إلى صعوبة الحصول على أي معلومات.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات التي استهدفت كنيستين وأربعة فنادق في العاصمة كولومبو ومناطق واقعة حولها وكنيسة ثالثة في الساحل الشمالي الشرقي للبلاد.

الشرطة قالت الإثنين إنها أوقفت 24 شخصًا، وذكرت الحكومة في وقت سابق أن المحققين سيدققون فيما إذا كان للمهاجمين "صلات في الخارج".

اجتماع أمني:

مصدر حكومي قال إن الرئيس مايثريبالا سيريسينا الذي كان في الخارج عندما وقعت الهجمات دعا إلى اجتماع لمجلس الأمن الوطني في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين. وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء رانيل ويكرمسينغ سيحضر الاجتماع.

ويكرمسينغ اعترف يوم الأحد بأن الحكومة كان لديها معلومات مسبقة عن احتمال تعرض كنائس لهجمات من قبل جماعة غير معروفة على نحو يذكر ولكنه قال إنه لم يتم إبلاغ القساوسة، ويجري تحقيقا لمعرفة سبب "عدم اتخاذ الإجراءات المناسبة".

وثائق اطلعت عليها فرانس برس تكشف أن قائد شرطة سريلانكا بوغوث غاياسوندارا أصدر قبل عشرة أيام مذكرة إلى قادة الشرطة، تحذر من أن انتحاريين يخططون لاستهداف "كنائس كبيرة".

السلطات كانت قد اتهمت (جماعة التوحيد الوطنية) المتطرفة في سريلانكا العام الماضي بتخريب تماثيل بوذية.

معظم القتلى والجرحى الذين سقطوا في الهجمات سريلانكيون على الرغم من أن مسؤولين حكوميين قالوا إن 32 أجنبيًا لقوا حتفهم أيضًا. ومن بين هؤلاء الأجانب بريطانيون وأمريكيون وأتراك وهنود وصينيون ودنمركيون وهولنديون وبرتغاليون.

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية أنه بالإضافة إلى هؤلاء هناك تسعة أجانب مفقودين و25 جثة لم تعرف هوياتها ويعتقد أنها لأجانب.

كانت هناك مخاوف من احتمال أن تؤدي هذه الهجمات إلى تجدد العنف الطائفي بعد إعلان الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأحد عن تعرض مسجد لهجوم بقنبلة بنزين في شمال غرب البلاد واشعال حرائق متعمدة بمتجرين يملكهما مسلمون في الغرب.

الانفجارات أسفرت عن مقتل 290 وإصابة نحو 500 آخرين (رويترز)

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