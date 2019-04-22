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سياسة|الجزائر

سجن قائدين بارزين سابقين بالجيش الجزائري

22/4/2019

أمر القضاء العسكري بالجزائر بسجن لواءين متقاعدين كانا يقودان أهم منطقتين عسكريتين في البلاد وهما المنطقتين الأولى والثانية بتهمة حيازة أسلحة وذخيرة حربية ومخالفة التعليمات العسكرية

التفاصيل
  • وكالة الأنباء الجزائرية نشرت بيانا لقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة.
  • البيان: السلطات عثرت على أسلحة وذخيرة حربية مع أشخاص غير مؤهلين لحيازتها وهما اللواءان المتقاعدان، إلى جانب مخالفة التعليمات العسكرية.
  • البيان: قاضي التحقيق قرر إيداع المدعو "باي سعيد" السجن والبحث عن "شنتوف حبيب" لإيداعه السجن، مع حجز الأسلحة.
  • لم يقدم البيان توضيحات أكثر حول طبيعة الأسلحة المحجوزة وعلاقة اللواءين بها وأهداف حيازتهما لهذه الأسلحة.
خلفيات
  • اللواء شنتوف، قائد الناحية العسكرية الأولى سابقا، والتي تضم العاصمة، واللواء سعيد باي، قائد الناحية العسكرية الثانية سابقا/ شمال غرب/، تم إنهاء مهامهما الصيف الماضي من قبل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
  • جاء القرار في حينه ضمن حركة تغييرات غير مسبوقة في قيادة الجيش، شملت قادة نواحي، وقائدي الشرطة والدرك الوطني، ومدير أمن الجيش أقوى جهاز مخابرات في البلاد.
  • في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أمر قاضي التحقيق العسكري بالبليدة، بإيداع اللواءين الحبس المؤقت في قضايا فساد برفقة قادة عسكريين آخرين، لكن بوتفليقة أفرج عنهما في انتظار محاكمتهم.
المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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