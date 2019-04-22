تقرير: الديموقراطيون يواجهون معضلة عزل ترمب

بقي الديموقراطيون الأمريكيون منقسمين بشأن المخاطر السياسية لإجراءات عزل للرئيس دونالد ترمب بتهمة عرقلة عمل القضاء، الجنحة التي يؤكدون أن تقرير المدعي الخاص روبرت مولر أثبت حدوثها.

قرار صعب

لكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 2020 التي يأملون الفوز فيها، يشدد الجمهوريون على رص الصفوف، على أن مولر لم يوص بملاحقات جزائية ضد ترمب ويحاولون طي صفحة التحقيق الروسي.

آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الذي يسيطر الديموقراطيون عليها قال منذ يناير/ كانون الثاني إنه "قرار صعب جدا".

جيري نادلر رئيس اللجنة القضائية التي قد تكلف إطلاق الإجراءات لشبكة "إن بي سي" الأحد: قد نذهب إلى هذا الحد وقد لا نذهب.. يجب تقييم كل الأدلة أولا.

ووفق الدستور، تبدأ إجراءات العزل في مجلس النواب.

يمكن للنواب التصويت على اتهام الرئيس، ثم يعود إلى مجلس الشيوخ محاكمته لتبرئته أو إقالته. لكن الأغلبية في مجلس الشيوخ جمهورية.

اعترف آدم شيف بأنه "من المؤكد أن إجراءات إقالة ستفشل إذا واصل الحزب الجمهوري تغليب الحزب على البلاد ودعم الرئيس أيا كان تقصيره الأخلاقي وعدم نزاهته".

يتساءل عديد من الديموقراطيين عن جدوى إغراق البلاد في معركة خاسرة مسبقا، قبل أقل من سنتين على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حتى اليوم، تبدو إليزابيث وارن عضو مجلس الشيوخ والمرشحة للانتخابات التمهيدية للاقتراع الرئاسي، الشخصية الديموقراطية الرئيسية التي دعت إلى إطلاق هذه الإجراءات.

واحد فقط من المرشحين الديمقراطيين الـ17 الآخرين دعا إلى ذلك أيضا، هو جوليان كاسترو.

صرح السناتور كوري بوكر مثلا، الأحد بأن الوقت لم يحن وأنه يريد أولا الاستماع إلى إفادة روبرت مولر في الكونغرس. وتجنب آخرون الموضوع.

"هل أصبح مولر إلها؟" –