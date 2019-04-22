تفجيرات سريلانكا: ما نعرفه وما لا نعرفه وما الذي يحدث الآن؟

صباح الأحد الذي وافق عيد الفصح لدى المسيحيين الكاثوليك في سريلانكا هزت سلسلة تفجيرات عددا من الكنائس والفنادق ومواقع أخرى ما أسفر عن وقوع حوالي 300 قتيل ونحو 500 جريح.

فما الذي نعرفه عن الهجمات:

بدأت الانفجارات نحو الساعة 8:45 صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

وقع التفجير الأكثر دموية في كنيسة القديس سيباستيان في نيغومبو.

الكنائس الأخرى التي هوجمت كانت ضريح القديس أنتوني في كولومبو وكنيسة صهيون في باتيكالوا.

وقعت انفجارات في ثلاثة فنادق في العاصمة كولومبو، وهي فنادق شانغريلا، وسينامون غراند، وكنغزبري.

وقعت المزيد من الانفجارات بعد ظهر أمس الأحد، جميعها كان في العاصمة كولومبو.

التفجير الأول وقع في فندق "تروبيكال إن"، وهو فندق صغير يقع بالقرب من حديقة الحيوانات الوطنية في ضاحية ديوالا.

وقع أيضا انفجار واحد على الأقل في مجمع سكني في ضاحية أخرى وهي ضاحية ديماتاغودا.

قتل 290 شخصا على الأقل وأصيب نحو 500 آخرون في الهجمات، بحسب الشرطة.

قالت السلطات إن 36 على الأقل من القتلى كانوا أجانب.

بين القتلى أمريكيون وبريطانيون وصينيون وهولنديون وبرتغاليون ويابانيون وأتراك، وفقاً لمسؤولين وتقارير إخبارية.

اليوم الإثنين ألقت الحكومة بالمسؤولية عن الهجمات على منظمة تطلق على نفسها جماعة التوحيد" وهي منظمة متشددة غير معروفة.

كان مسؤول في الشرطة قد حذر قبل 10 أيام من تهديد الجماعة للكنائس، لكن السلطات لم تتصرف بناءً على تلك المعلومات.

اعتقلت السلطات 24 شخصا مشتبهاً بهم فيما يتعلق بالتفجيرات.

قالت الحكومة إن منفذي التفجيرات كانوا انتحاريين.

قتل ثلاثة ضباط أثناء البحث في مجمع سكني عن مدبري الهجمات.

عطلت سريلانكا بشكل مؤقت خدمات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن بينها فيسبوك وواتساب وإنستغرام وغيرها، للحد من انتشار الشائعات والمعلومات المغلوطة.

طبقت الحكومة، الإثنين، حظرا للتجوال على مستوى البلاد من المغرب وحتى الفجر لليوم الثاني على التوالي.

أعلنت سريلانكا حالة طوارئ عامة في أنحاء البلاد بعد التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق (غيتي)

ما لا نعرفه عن الهجمات:

من هم الأشخاص الـ 24 المحتجزون للاشتباه في علاقتهم بالهجمات؟

ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات لمحاولة منع وقوع الهجمات بعد ورود تحذير من هجمات محتملة قبل عشرة أيام من وقوعها؟

لماذا استهدف الكاثوليك بشكل خاص في هذه التفجيرات؟

ماذا يحدث الآن؟