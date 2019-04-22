ترمب يغلق باب الإعفاءات أمام استيراد النفط الايراني

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنهاء الإعفاءات التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق "صادرات صفر" من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

التفاصيل

اعتبارا من مطلع مايو/ أيار المقبل، ستواجه هذه الدول، الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني.

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران وعلى كل الدول التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الايراني والذي وقع في 2015.

كيفية التعويض

قال البيت الأبيض في بيان، الإثنين، إن "الولايات المتحدة والسعودية والإمارات العربية المتحدة، وهي ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، مع أصدقائنا وحلفائنا، تلتزم تأمين ما يكفي من الإمدادات لأسواق النفط العالمية".

قال ترمب إن السعودية، حليفة بلاده، ستساعد في التعويض بسهولة عن أي نقص في إمدادات النفط بسبب قراره تشديد العقوبات على صادرات النفط الإيرانية.

صرح في تغريدة "السعودية وغيرها من دول اوبك (منظمة الدول المصدرة للنفط) ستعوض، بل وستزيد، الفارق في تدفق النفط الناجم عن فرضنا الآن عقوبات كاملة على النفط الإيراني".

صرح وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، الإثنين، أن الرياض ملتزمة بضمان "توازن" سوق النقط العالمية بعد القرار الأمريكي بإنهاء الإعفاءات التي سُمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني.

نقل بيان نشرته وكالة الانباء الرسمية عن الفالح قوله: "تؤكد المملكة مجددًا على مواصلة سياستها الراسخة، والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن".

قفزت أسعار النفط بعد تقارير صادرة، الأحد، ذكرت أن الإعفاءات ستنتهي وتظل الأسعار مرتفعة، الإثنين، وزاد سعر خام القياس العالمي برنت 2.6 في المئة إلى 73.87 دولار للبرميل بعد أن لامس 74.31 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوياته منذ أوائل نوفمبر/ تشرين الثاني.

منصة إنتاج النفط في "حقول نفط سوروش" في إيران (رويترز)

إشادة من نتنياهو

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، بقرار ترمب إنهاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني، واصفا القرار بأنه "ذو أهمية كبيرة" لتكثيف الضغط على طهران.

قال نتنياهو في بيان إن "قرار الرئيس ترمب وإدارة الولايات المتحدة له أهمية كبيرة لتكثيف الضغط على النظام الإرهابي الإيراني".

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أشاد، بقرار ترمب إنهاء الإعفاءات لشراء النفط الإيراني

الإعفاءات