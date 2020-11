ترمب للكونغرس الأمريكي: لا يمكنكم إقالتي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إن الكونغرس "لا يستطيع أن يقيله" بناء على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق.

التفاصيل:

Only high crimes and misdemeanors can lead to impeachment. There were no crimes by me (No Collusion, No Obstruction), so you can’t impeach. It was the Democrats that committed the crimes, not your Republican President! Tables are finally turning on the Witch Hunt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 22, 2019