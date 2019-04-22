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ترمب للكونغرس الأمريكي: لا يمكنكم إقالتي

دونالد ترمب خلال خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي في مبنى الكابيتول (أرشيفية)
دونالد ترمب خلال خطاب حالة الاتحاد في مجلس النواب الأمريكي في مبنى الكابيتول (أرشيفية)
22/4/2019

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الإثنين، إن الكونغرس "لا يستطيع أن يقيله" بناء على تقرير المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية ومحاولاته عرقلة التحقيق.

التفاصيل:
  • ترمب كتب على تويتر "فقط الجرائم الكبرى والجنح يمكن أن تؤدي إلى إجراءات العزل. لم تكن هناك جرائم من قبلي (لا تواطؤ ولا عرقلة) لذا، لا يمكنكم إقالتي".
  • ترمب: الديموقراطيون هم الذين ارتكبوا الجرائم، وليس رئيسكم الجمهوري. تنقلب الطاولة أخيرا على حملة المطاردة.

  • الديموقراطيون، الذين يسيطرون على مجلس النواب، لم يعلنوا حتى الآن عن بدء اجراءات عزل الرئيس. إلا أن لجاناً نافذة في المجلس تخطط للتحقيق بشكل أوسع في الفضيحة وتسعى إلى الحصول على تقرير مولر كاملا بحيث يشمل الفقرات التي تم التعتيم عليها لأسباب أمنية وقانونية.
  • أعضاء ديمقراطيون كبار في الكونغرس أشاروا إلى احتمال سعيهم لمساءلة الرئيس دونالد ترمب، لكنهم قالوا إنهم سيحتاجون أولا لاستكمال تحقيقاتهم الخاصة بشأن ما إذا كان تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر أثبت أن الرئيس قد عرقل العدالة.
  • السناتور إليزابيث وارين المرشحة للانتخابات الرئاسية، دعت لبدء إجراءات مساءلة ترمب منذ نشر تقرير مولر الخميس الماضي.
  • رئيس لجنة القضاء بمجلس النواب جيرولد نادلر قال "إن ثبتت عرقلة العدالة، فستكون هناك مساءلة".
  • رغم دعوة أعضاء بارزين في الحزب الديمقراطي، هون زعماء بالحزب من ِشأن الحديث عن مساءلة الرئيس قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
  • الخميس الماضي، عرضت نسخة مختصرة من تقرير مولر، المؤلف من 450 صفحة.
  • التقرير صدر بعد عمل 22 شهرا من التحقيقات.
  • التقرير أحجم عن القطع بأن الرئيس ارتكب جريمة قانونية أو عرقل العدالة، لكنه لم يبرئه مع ذلك.
  • بحسب التقرير، حاول ترمب مرارا عرقلة عمل مولر خلال التحقيق.
  • مولر قال إنه لا يمكنه الحسم بشأن ما إذا كان ترمب ارتكب جريمة عرقلة العدالة.
  • التقرير أكد أن الروس حاولوا التدخل في انتخابات الرئاسة 2016 لترجيح كفة ترمب في مواجهة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون.
  • التقرير أشار إلى أن حملة ترمب الانتخابية استفادت من تأثير قرصنة رسائل هيلاري الإلكترونية ونشرها، لكن التقرير قال إن الحملة لم تتواطأ مع الروس.
ترمب و مولر
المصدر : وكالات
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